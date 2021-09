Duruma göre kılık değiştirir, maske takar. Kapıdan kovarsın bacadan girer. Hem arsız hem bukalemundur.

Şekilsizdir, belirli bir yüzü yoktur. Asla tanıyamazsın!

Bazen milliyetçi, bazen liberal, bazen seküler, bazen muhafazakâr, bazen Atatürkçü, bazen de Atatürk düşmanıdır...

Bir bakarsın endişeli muhafazakârların mahallesinde, "Herkes deist, ateist oluyor!.." yaygarası yapar.

Bir bakarsın endişeli modernlerin mahallesinde, "Dindar gençlik yetiştiriyorlar, her yer dinci, türbanlı doldu..." şeklinde kıyametleri kopartır.

Mahallesine göre replikler değişir ama ağız aynı ağızdır!

Tıpkı 12 Eylül öncesinin değişmeyen silahları gibi. Aynı silahla bir sağdan, bir soldan adam öldürülürdü. Maksat, Bayrak Eylem Planı doğrultusunda darbeye zemin hazırlamaktı.

O vakit devrede silahlar vardı, şimdi ise "algı."

***

Hedefe ulaşmak için her yolu dener, her fırsatı değerlendirirler.Salgını bile.Örneğin,çocuklarına aşı yapmak istemiyorsa, "Çocukları ailelerinden zorla alınmalıdır" diyebilecek kadargibi düşünürler. Fakat aşıya karşı çıkanları da fişteklemeyi ihmal etmezler.İktidara muhalif olabilme ihtimali olan her şeye çatallı dillerini sokarlar.Hiçbir ilkeleri de yoktur!..Sabah akşamdiye kafa şişirdiler, sonra da kalkıp'nin ayağına gittiler.karşılar ama bir diğer FETÖ kumpası'a sahip çıkarlar.Son günlerdeüzerinden fonlu fonsuz medyalarıyla bu"yolsuzluk susturuculu" yargı darbesinitekrar ısıtıp servise sokmaya çalıştılar.Randıman alamadılar, hayıflanıyorlar!

***

Bir şeye ulaşma yöntemi gayri meşruysa, ulaşılan şey de gayri meşrudur.Kaldı ki sadece söz konusu kumpas yöntemi değil, bu yöntemi uygulayanlar da gayri meşrudur. Terör örgütünün üyeleri olduğu tescillenmiştir.Bu aziz millete'da tanklarla ve savaş uçaklarıyla saldıran örgütün ürettiği tapeler üzerinden "siyaset" yapmaya kalkışmak nasıl bir aymazlıktır?Madem öyle...Yiyorsa'u da ısıtıp servis edin de görelim! Tape ararsan daha çok... İtiraf dersen "Şike sahaya yansımadı" diyen bizzatYapamazsın! Çünkü sıkar....Karşında içlerinde senin de seçmenin olan koskocavar.Konumuz şike değil, kimsecikler yanlış anlamasın. FETÖ kumpasları içinde işine gelenin peşine düşüp işine gelmeyeni görmezlikten gelmenin nasıl bir ilkesizlik olduğunu anlatamaya çalışıyorum...Malumunuz, Trabzonsporlu muhalif taraftarlar, Fenerbahçeli muhalif taraftarlarlakarşı çıkıpdesteklemek konusunda aynılar ama sıragelince kıyasıya ayrışıyorlar.Ayrıca, Trabzonsporlu muhalif taraftarlar sadece iktidarı sorumlu tutuyorlar.Neden?"Şike miydi yoksa kumpas mı?" tartışmasından maada şu gerçeği tartışamayız: 3 Temmuz sürecinde iktidar ve muhalefet aynı tavrı göstermiştir.Fakat, Trabzonsporlu muhalifler sadece iktidarı sorumlu tutuyorlar hâlâ.Merhumde muhalifti ama bakınız ne demişti: "Hiçbir ulusal meselede uzlaşma sağlayamayan siyasetin çok başarılı bir işbirliğiyle şikeyi kapatmak doğrultusunda müthiş bir başarı sağladığını söyleyebiliriz..."