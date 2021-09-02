Meral Akşener'in ya birileri kulağına fısıldadı ya da bizzat kendisi çözümledi.
Neyi mi?
Kılıçdaroğlu'nun kolpa yaptığını, yani 2023'te cumhurbaşkanı adayı olmayacağını...
Peki neden aday olacakmış gibi yapıyor?
Mecbur da ondan!..
Şayet adaylığa kostaklanmasa, ister istemez başka birinin adı öne çıkmış olacak. Doğa boşluk kabul etmez, CHP hiç.
Zaten Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na kadar bir yığın aday adayı erketede bekliyor. Daha doğrusu fırsat kolluyor.
İçlerinden biri bir şekilde ön alırsa, alttan alta süren parti içi çatışma tastamam su üstüne çıkmış olacak.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaymış gibi yapması bu çatışmayı baskılıyor.
Anlaşılan o ki, CHP Genel Başkanı'nın planı son dakika golü atmak... Kimsenin itiraz edemeyeceği bir aşamada, hülasa, seçime ramak kala "Gül gibi bir adayı" belirleyip, "Hadi bakalım, adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oyunuzu verin" diyecek. Vaktiyle Ekmeleddin İhsanoğlu için dediği gibi.
"Gül gibi" dedik ama aslında "gibisi" fazla!
Gül'ün "dostu" Fe'mi Bey, Millet İttifakı'na her kesimden oy alabilecek "Gül gibi bir aday" önermişti de, elimizi neden açık ediyorsun yollu serzenişler üzerine olsa gerek, "Ben illaki Gül olsun demedim ki, onun gibi biri olsun dedim" şeklinde kendisini savunmuştu. Oysa aday profilini tarif ederken Gül'ün bir ayakkabı numarasını vermediği kalmıştı.
Ben şunu bilir şunu söylerim:
Baştan beri Gül'ün saygınlığına en büyük zararı Fe'mi Bey gibi "dostları" veriyor!
Fe'mi Bey'e de sanırım bu fark ettirildiği için şimdi de Cumhur İttifakı'na dadandı. Hem de kurguladığı "kulis" marifetiyle aday belirlemeye kalkışacak kadar. (Bu kadar kurnazlık da bünyeye zarar Fe'mi Bey!)
***Aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını bilmesi için Meral Hanım'ın ne "çözümleme" yeteneğine ne de kulağına birilerinin fısıldamasına ihtiyacı var.
***Meral Hanım da bunun farkında olduğundan İmamoğlu üzerinden ilk sortisini yaptı.