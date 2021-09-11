Salih Tuna | Bunlara çipi takan çoktan takmış
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Hasan Basri Yalçın | Millet İttifakı’nı anlayan var mı? 11.09.2021 | 14:00
02:08
Mehmet Barlas | Yaşamak bazen kolay değildir 11.09.2021 | 13:58
03:16
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Yıkanan ellerimiz mi, beynimiz mi? 11.09.2021 | 13:56
03:41
Salih Tuna | Bunlara çipi takan çoktan takmış 11.09.2021 | 13:54
02:26
Engin Ardıç | Yeni başlayanlar için 11.09.2021 | 13:51
00:34
Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi 11.09.2021 | 13:24
09:40
00:23
08:32
01:26
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.09.2021 | 21:56
00:15
Batuhan Karadeniz söylüyor: Çile mi gurbet mi adını sen koy? | Video 10.09.2021 | 21:15
01:57
02:54
Haşmet Babaoğlu | 20 yıl sonra... 10.09.2021 | 18:20
00:24
34:12
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video 10.09.2021 | 17:34
02:21
Mehmet Barlas | Erdoğan kadar çalışkanı zor bulunur 10.09.2021 | 17:51
36:35
33:46
Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Kritik açıklamalar 10.09.2021 | 16:02
04:17
Salih Tuna'nın 11.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...