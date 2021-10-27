MİT'in MOSSAD'a yaptığı operasyon neticesinde 4 ayrı ilde 15 casusu kıskıvrak yakalaması "milat" desek yeridir.

Operasyonda ele geçirilen 15 eleman değil, taşıdığı mesaj önemli.

Keşke diyorum...

İtirafçı olduktan sonra adını "Aaron Goldsmith" olarak değiştiren Reza Zarrab'ı CIA'nın ele geçirmesine de engel olsalardı. Neyse... MİT'in mezkûr operasyon başarısının üzerine durduk yere soğan doğramayalım.

Bunların eskiden olması şöyle dursun, aklınızdan geçirmeniz bile mümkün değildi.

Zaten MİT'in görevi CIA ve MOSSAD'a bilgi toplamaktan ibaretti.

Çok acıklı ama söyleyeyim: MOSSAD'a çalıştığı için yakalanan o 15 ajanın sahada yaptığı "hizmetlerin" benzerlerini eskiden MİT, kendi eliyle CIA ve MOSSAD'a veriyordu!

Bu konuda vaktiyle çok yazıldı çizildi.

Sadece eski MİT Müsteşarı Korgeneral Fuat Doğu'nun şu sözlerini hatırlamak, meseleyi fehmetmek için yeterlidir: "Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, 'Beni Sinop'a götür' dese onu oraya götürmekle memurum..."

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MOSSAD'a yapılan operasyon CIA'nın da canını çok sıkmıştır, bundan emin olabilirsiniz."Tam bağımsızlıkçı" ve "antiemperyalist" tavır söz konusu olduğunda, aralarında hiçbir fark yoktur.ABD organizatörlüğündeki 10 ülke büyükelçisinin malum küstahlığının MİT'in MOSSAD operasyonuyla aynı zaman dilimine rastlaması (rastlantı mı gerçekten?) nerden baksanız manidardır.Bundan daha manidarı, mahut büyükelçilerin içişlerimize karışmasına değil de, bunlara hak ettikleri tepkiyi gösteren'a karşı çıkan muhalefetimizin varlığıdır.Ortak soruları şu:da bu koroya eklendi. Yahut baştan beri vardı da ben yeni fark ettim. Kendisine naçizane önerim, bir zahmet'a gitsin; 16 yaşındakibaşta olmak üzere 6-8 Ekim olaylarında öldürülen masumların ailelerine sorsun öğrensin. Daha meşakkatsiz öğrenmek istiyorsa, kimi etkinliklerde yan yana geldiğiyetkililerine sorabilir, onlar kendisini aydınlatacaklardır.

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