Bugünlerde "Erdoğan giderse ekonomi düzelir" algısına çalışanlar, "Ekonomi düzelecekse ancak Erdoğan düzeltir..." kanaatine tosluyorlar.
Bu kanaatin millette karşılığı da öyle az buz değildir.
Haliyle sevgili muhaliflerimizin buradan sonuç üretmeleri çok zor. Her şeyden evvel içerden, yani AK Parti'nin içinden, hatta yakınından / yöresinden bu konuda destek bulmalarının imkânı yok.
Hem "Erdoğan giderse ekonomi düzelir" algısına sinsice katkı verip hem de "AK Partiliyim" demek, eşyanın doğasına aykırı.
Babacangillerin AK Parti'de kökü mü kurudu peki?
Bu soruya cevap vermeden önce mahut "kavramla" neyi kastettiğimi tekrar hatırlatayım:
Benim gözümde Babacan bir isim değil, bir sıfattır. Babacan olmak, bulunduğun yere ihanet etmektir. İhanet tarzı da "bozgunculuk" veya fitnede "görünür olmadan tam ortasında bulunmaktır." Babacangillerin ortak özelliği de makam ve mevkilerini kaybettiklerinde iflah olmaz şekilde Erdoğan düşmanı kesilmektir.
İmdi, "Babacangillerin AK Parti'de kökü mü kurudu?" sorumuza cevap vermenin tam vaktidir.
Tek kelimeyle: Maalesef!..
Hiç kurumuş olsaydı vaktiyle, "Berat Albayrak bakanlıktan ayrılırsa ekonomi düzelir..." şeklindeki muhaliflerin algısı hiç çalışır mıydı?
Dedim ya bu tarz algılar içerden dedikodu yöntemiyle sinsi destek bulamazsa çalışmaz.
Diyeceksiniz ki, mahut algı çalıştı da ne oldu?
Türkiye'ye boşu boşuna zaman kaybettirdiler!
Veballeri büyük...
***Malumunuz, harici ve dahili algı operatörlerinin düşük kur için faizi artırmaktan başka herhangi bir çözüm önerisi hiçbir zaman olmadı.
***Düşük kur, değerli TL ile ithalat cenneti olmak, cari açık vermekten başka sonuç doğurmaz.