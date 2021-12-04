İmam-ı Azam güneşin altında beklerken yanındaki arkadaşı, "Şu evin gölgesinde duralım, hava çok sıcak, güneşin alnında durmayalım" der. İmam-ı Azam bu teklifi reddeder. "O evin sahibinin bana borcu var" der, "Eğer ben onun evinin gölgesinde durursam faiz olur."
İsmet Özel bundan şu sonucu çıkarır: "Mali olarak gücü elinde bulunduran insanın lehine ne yaparsan o faiz olur."
Ayrıca...
Mutlak manada faizi neden reddetmemiz gerektiğinin ve faizi kısmen dahi olsa kabul etmemenin gerekçesinin künhüne İmam-ı Azam'ın bu beyanıyla vardığını söyler.
Faizin sadece haram değil aynı zamanda bütün haramların kendine yol bulup yeşereceği alanlar oluşturduğunu dile getirmeden önce de paranın belasından sakınmanın yolunun faizden uzak durmaktan geçtiğini ifade eder.
"Paranın belası" ifadesine dikkat isterim.
Çünkü...
Paranın bela değil nimet olduğuna iman edenlerin, alacaklı olduğu evin gölgesinden istifade etmeyi faiz telakki eden tasavvuru anlamasının imkân ve ihtimali yoktur.
İslam hukuku / fıkhı her şeyden evvel İslam toplumunun fıkhıdır.
Yani, kapitalizmin itibarlı müşterileri olmayı değil, "beşer" olarak geldiği dünya hayatında "insan" makamına yükselerek "ana yurduna" gitmeyi hedefleyenlerin fıkhıdır.
Yani, "gösteriş toplumunun" alım gücü yüksek bireyi olmayı yegâne hedef seçen, kılcal damarlarına kadar liberal değerlerle malul insanların fıkhı değildir.
***Finans kapital dünya sisteminin içinde kalarak "mutlak manada" faizi reddetmek mümkün değildir.
***Apaçık hükümlere rağmen hiçbir Müslüman faize hiçbir şekilde cevaz bulamaz.