Politikanın doğasında dün savunduğuna bugün karşı çıkmaktan, dün saydırdığınla bugün "ittifak" kurmaya kadar her şey var!

Yani, "başarılı" olma sevdasına veya "reelpolitik" belasına tutarsızlıklar, çelişkiler, tavizler hep olagelmiştir.

Bundan olsa gerek hiçbir zaman "politikaya" ısınamadım.

Lakin son zamanlarda "politik" izahı olmayan öyle mantıksızlıklara şahit oluyoruz ki insanın sıdkı sıyrılıyor!

Bu nedenle geçenlerde, "Biri bana vatanın bekası/selameti üzerine garanti verse, bin yıl yaşasam da 'politik' tek kelam etmem. Hatta ölene kadar gider uyurum, o derece sıkıldım!" demiştim.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle ortaya çıkan fotoğrafı üzerine yürütülen tartışmalar mesela.

Tastamam mucize çapında hamakattan ibaret.

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sorusuna,cevabını veriyorsanız, yanlışyaptığınızı kendi ağzınızla ikrar etmiş olduğunuzunfarkında bile değilsiniz demektir.Şayet farkındaysanız, "anlayış" bekliyorsunuz demektir.O vakit sormak gerek:Nasıl bir "anlayış" bekliyorsunuz? Daha doğrusu nasıl bir hâle düçar oldunuz? Madde bağımlılığı gibi bir müptelalık değilse, vazgeçersiniz olur biter. Saçma sapan argümanlar peşine düşüp de kendi kendinizi iptizale uğratmazsınız.Gelgelelim, "bağımlılık" siyasetin değil, "patolojinin" konusudur.Zira "Bizi kınamayın, kader mahkûmuyuz... Bir zamanlar siz de bizim gibiydiniz, yarın yine bizim gibi olabilirsiniz!" yollu cıvıtmanın başka izahı yokYok eğer bir yanlışın içinde olmadığınıza inanıyorsanız..."Neden başkasının dünkü yanlışı üzerinden kendinizi acıklı bir şekilde aklamaya çalışıyorsunuz?" soruna cevap bulmanız gerekir.

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bu konuda gayet tutarlıdır.'nın terör örgütü olduğuna inanmadığı için milletvekillerinin fotoğraf çektirdiği teröristi de "gerilla" konumunda görüyorlar.her konuda olduğu gibi mezkûr fotoğraf konusunda da mugalata yapmaktan öteye geçmiyor.Ya sevgili"Söz konusu fotoğraf çözüm sürecinde çekildi; o fotoğraftan dolayı Erdoğan suçludur" diyor. (Gülmeyin, şaka yapmıyorum.)Hadi Kılıçdaroğlu'na yakışıyor diyelim,'na ne oluyor?Şu laflara bakar mısınız: "Geçmişteki bir fotoğraf için bir milletvekiline böyle bir soruşturma başlatılıyorsa Cumhuriyet savcıları yarın Doğu Perinçek'in Apo'ya gül verdiği resimle de ilgili aynı soruşturmayı başlatması lazım, Cumhurbaşkanı da böyle tutarlı olabilir..."Perinçek tarafı da, biz kırk yıl önceki davadan beraat ettik falan diye Davutoğlu'na cevap yetiştirmeye çalışıyor.Oysa konunun'le uzaktan yakından alakası yok.Her şeyden evvel dünü değil, bugünü konuşuyoruz. Günümüzde kim hangi çizgide, tartışılan bu!Davutoğlu, merhum"Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam...