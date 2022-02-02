Hançeresini yırtarcasına "Karşıyım..." diyor. Soruyorsun: "Neden karşısın?"

Öyle kaptırıp gidiyor ki tutana aşk olsun, sayıp döküyor! Hem de nasıl celadetli, olursa o kadar olur!

Gel zaman git zaman derken, bir de bakıyorsun ki neye "karşıyım" demişse, aynısını ziyadesiyle yapıyor veya yapmak için yırtınıyor.

"Kardeşim" diyorsun, "ne iş?"

Zerre miskali mahcubiyet duymuyor. Son derece mağrur bir şekilde, "Onlar da yapmıştı ama!" karşılığını veriyor.

Bu kafaya...

"Onların yaptıklarını yapmak için mi sabah akşam onlara muhalefet ettin?" desen de fayda etmez.

***

Son derece yalın ve basit bir hakikattir: Her dönem kendi koşulları içinde değerlendirilir.Şuncacık şeyi fehmedemeyenlerle neyi nasıl tartışacaksın.Ahmaklığın lüzumu yok! Her şeyden evvel dünde değil bugünde yaşıyoruz.Mesela, vaktiyleolup da bugün "Atatürkçü"olan bir insan evladı, "Neden Atatürk düşmanlığı yapıyorsun?"dediğinde, "Ama sen de yapmıştın..."cevabını vermenin herhangibir mantığı var mı?Kaldı ki Atatürk de Atatürkçülük de sır değil, mahrem değil. FETÖ öyle mi ya?'ı sorgulayan emekli TSK 'ya sızan FETÖ'yü nasıl anlatmıştı, hatırlamanın tam vaktidir: "Evlerine gidiyoruz, kapıda Mustafa Kemal Atatürk 'ün posterleri. Bakıyorsun rakı içiyorlar. Öyle bir takiye içindeydiler ki fark edilmeleri çok zordu..."Kendilerini bu denli gizledikleri, karıncayı incitmez / hizmet ehli / Türkçe gönüllüsü diye pazarladıkları dönemde karşı çıkmakla övündüğünüz örgüt, deşifre olduktan sonra, hele hele'da bu aziz millete savaş uçaklarıyla ve tanklarla saldırdıktan sonra nasıl oldu da size umut bağlamaya başladı?Sizde hangi cevheri gördüler?Sahi ne yaptınız, ne yapıyorsunuz da yegâne umutları haline geldiniz?

***

Ezberletilmiş algı cümleleri tüketmenin dışında bu sorulara sadra şifa tek bir cevapları yok.Çünkü bu kafalar nefret marifetiyle adeta "iptal" edildi.arkadaşımız geçen gün,'nun İstanbullunun karda mahsur kalmasını umursamayıp"kalkan" yemesinden bahisle şöyle sordu:Kuşkusuz çok önemli bir soru bu.Lakin daha önemli bir soru var. O da şudur:Öteden beri söyler dururum: Şayetolmasaydı FETÖ çuvalını bumilletin başına kimse geçiremezdi.Dahili ve harici bedhahlar,fasılasız bir şekilde neden zerk ediyorlar sanıyorsunuz?Kitlelerin başlarını, söz konusu nefret marifetiyle, her çuvala müsait hale getirmek için.Uzun lafın kısası şudur:Bu nefrette taş taşıyan herkes bu çuvallardan sorumludur.