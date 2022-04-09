Küresel bozguncu ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'e gündüz gözüyle "racon" kesti.

"Bence bu" dedi, "Çin Devlet Başkanı Şi'ye, Putin'i somut bir şekilde desteklediği takdirde neyle karşılaşabileceğine dair net bir kavrayış sunuyordur..."

"Bu" dediği, Rusya'ya uygulanan son yaptırımlar.

Soru şudur:

Çin'i böyle tehdit eden, söz konusu yaptırımlara uymayan Türkiye'ye ne yapmaz?

Fakire soracak olursanız, ABD'nin S-400'leri Ukrayna'ya vermemizi istemesi bile tehdit mesabesindeydi.

ABD, S-400'lere NATO'nun silah envanterinde olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmadı mı? Neden savaş çıkma pahasına NATO'ya almak istediği Ukrayna'ya verilmesini istesin?

Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunsun diye mi, Türkiye hava savunmasız kalsın diye mi?

Şayet Ukrayna kendisini savunsun diyeyse sahip oldukları hava savunma sistemlerinden verebilirlerdi.

Neyse ki Başkan Erdoğan, "O iş bitti..." dedi.

Fakat asla vazgeçmeyecekler!

Her şeyden evvel, Rusya yaptırımları dolayımında "Halkbank" hatırlatmasını yapan sömürge aydınları ve Biden muhalefeti varken neden vazgeçsinler ki?

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Merhum Erbakan'ın "Batı Kulübü" tesmiye ettiği dünya sisteminin efendileri, "emir eri" olmayı kabul etmeyen herkese aynı tarifeyi uyguluyorlar.

Korkunç propaganda aygıtlarıyla önce itibarsızlaştırıyorlar. Sonra da envaiçeşit "yaratıcı yıkıcılıklarla" iktidardan uzaklaştırıyorlar.

Mesela, 2011'den itibaren "Erdoğan demokrasiyi mahvetti, otoriterleşti, diktatör oldu..." diyerek başladılar, 15 Temmuz'da da katletmeye kalkıştılar!..

Şimdi de "yuvarlak masalarda" zar atıyorlar.

Küresel bozguncular veya yeryüzü müstekbirleri için hukuk, insan hakları, demokrasi, seçim, sandık, ila ahir, sadece kamuflajdan ibarettir.

Hiç unutmam, en meşhur sömürge aydınlarından biri, Edelman ve Wolfowitz'in hazırladığı Sayın Erdoğan karşıtı raporu referans göstererek şöyle demişti:

"İktidara gelmeyi ve iktidarda kalmayı sadece Türkiye'deki sandık zannetmeyin..."

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Putin'e Saddam muamelesi yapacaklarını ilk günden söylemiştim. Biden, "Katil... Barbar... Soykırımcı..." diye saydırıp duruyor.

Öyle bir dijital hegemonya kurmuşlar ki algıyı istedikleri gibi yönetiyorlar.

Örnek çok, hangi birini sayayım... "Putin'in akıl hocası" diye lanse ettikleri Dugin'in, "nükleer savaş" tehdidi savurduğuna tüm dünyayı inandırdılar mesela.

Oysa, "Rusya'yı yok etmeye karar verirlerse, yasal olarak yanıt verme hakkımız doğar" demişti.

Bir Rus aydınının (Dugin) "Rusya'nın yok edilmesine razı olamayız" şeklinde özetlenebilecek açıklamasından, "Dünyayı yok ederiz" mesajı çıkartacak kadar korkunç algı operatörlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011'den beri maruz kalıyor.

Malumunuz, Rusya, Ukrayna savaşı dolayısıyla geçen gün BM İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkartıldı.

Peki, Afganistan ve Irak'ı işgal eden ABD'nin BM İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkartılması teklif dahi edilebilir mi?

Edilemez değil mi?

Dünya sistemi izin vermez çünkü.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan hançeresini yırtarcasına "Dünya 5'ten büyüktür" derken, söz konusu 5 büyük arasında yer alan Rusya ve Çin neden susmuştu?