Geçenlerde İmamoğlu'nun arkasında arzı endam eden arkadaşların çıkardığı Davutoğlu-Gül cenahının malum gazetesinde sözde İslamcı, özde Amerikancı entegristlerin de pek hoşuna giden bir haber yer aldı.

Haberi okuyunca...

Gözünüzde S-400'lerin bit kadar değeri kalmıyor!

Dahası, "Eyvah! Türkiye'nin 2.5 milyar doları boşa gitti!" diyorsunuz!

Hayır, şehidin bacısına küfreden o İYİ Partili (L.T.) gibi "Üç tane boruya 2.5 milyar verdiler. Ama kuramayacaklar..." demiyorlar.

Veya...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil biraderimiz gibi "S-400'lerin fişini bile takamazlar..." diye tahfif etmiyorlar.

Öyle olsa, Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi, "Türkiye'ye hava saldırısı oldu da mı S-400'leri kullanmadık?" dersiniz olur biter.

Hayır, HDP'li Pervin Buldan gibi "Faşizmin ihtiyacı S-400'dür" iddiasında bulunmuyorlar.

Öyle olsa, "NATO'nun patronu ABD, S-400'leri neden Ukrayna'ya vermemizi istedi peki? Faşizmin ihtiyacını karşılamamız için mi?" cevabını yapıştırırsınız.

Ne Kılıçdaroğlu gibi "S-400'ler neden alındı? Irak mı bize saldıracak?" diyorlar, ne de Meral Akşener gibi "S-400'lerin sarayın korunması için alındığına dair bir duyum aldık..." diyorlar.

Öyle olsa gülüp geçersiniz.

Hayır, "S-400'ler NATO güvenlik konseptiyle uyumsuz, F-16'ları düşman tanımlıyor..." yollu lakırdılar da etmiyorlar.

Bu kadar da Ünal Çeviköz'leşecek halleri yok ya.

Demem o ki, gündüz gözüyle "Rusya'dan aldığımız S-400'ler ABD ile ilişkilerimizi bozuyor!" demiyorlar.

ABD ile ilişkimizi asıl bozanın 15 Temmuz direnişi olduğuna inanan sosyolojiyi hesaba katmayacak kadar şapşal değiller.

Liyakatli ve kurnazlar. (Ve'si fazla aslında.)

Ne mi diyorlar?

Türkiye'nin gururu TB2 SİHA'larımız S-400'lerin aklını aldı diyorlar.

Nasıl mı?

Şöyle:

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kırım'da konuşlanan S-400'lere rağmen "adeta elini kolunu sallayarak" Karadeniz'de 2 adet Rus botu batırmış. Görünen o ki S-400'ler efsaneden ibaretmiş. Pratikte sanıldığı kadar başarılı değilmiş. Omuzdan atılan Stinger füzesi gibi Batı'nın basit silahları karşısında bile çaresiz kalıyormuş. Bütün bunların yeni S-400 üniteleri almayı düşünen Türkiye'nin kararını etkilemesi bekleniyormuş...

Dikkat isterim:

Sevgili Kılıçdaroğlu veya Akşener veya Pervin Buldan veya Yılmaz Özdil gibi kör parmağım gözüne şavullamamış, Türkiye'nin gururu TB2 SİHA'ları, S-400 karşıtlığına kalkan yapmışlar.

Hem de itiraz ettiğinizde, "Ne yani, TB2'ler başarılı değil mi?" diyebilecek kadar sinsi bir şekilde.

Ne diyeceksiniz?

O TB2 SİHA'ları, kendisine karşı şeytanla bile ittifak kuracak kadar hırslandığınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar yaptı zaten mi diyeceksiniz?

Hızı ve irtifası nedeniyle TB2 gibi SİHA'lara karşı S-400'lerin muadili ABD'nin Patriot'larının da etkisi olmaz mı diyeceksiniz?

Bu liyakatli ve kurnaz arkadaşlarımız şuncacık şeyi bilmedikleri için mi Stinger füzesi gibi Batı'nın basit silahları karşısında bile S-400'lerin başarısız olduğunu söylüyorlar yoksa gazetecilikten başka bir şey mi yapıyorlar?