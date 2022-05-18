Merhum üstadımız Sezai Karakoç ilk günden uyarmış, "Suriye tuzaktır!" demişti.

Ne zaman mı?

Zaman gazetesinin sinsi bir şekilde Suriye düşmanlığına taş döşediği 2012'lerde.

Üstadın mezkûr konuşmasını sıklıkla hatırlatmıştım.

Önemliydi...

Üstadımız günlük gündelik değil, yüzyıllık projeksiyonla bakıyordu. Mesela, tee 1960'lı yıllarda, Irak'ın Batılılar tarafından işgal edileceğini, Bağdat'ı da yağmalayacaklarını yazmıştı.

Otuz yıl sonra söylediği gibi oldu.

Bağdat'ı nasıl talan ettiklerini, tarihi eserleri nasıl çalıp götürdüklerini gördük. Ve, on binlerce Iraklı çocuğu ilaç ambargosuyla nasıl öldürdüklerini gördük.

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veçatışmasının "tuzak" olduğunu belirttiği sözkonusu konuşmasında şöyle diyordu:"Batı, İslam dünyasına yönelik nihai işgali yapmak ve son darbeyi vurmak peşindedir... Öyle bir işgal ki, bir daha İslam'ın dirilişi vaki olmasın, İslam haritadan silinsin..." Irak işgalini otuz yıl öncesinden öngören üstadımızın uyarısına kulak verilmeli değil miydi?En azından,diye üzerinde adamakıllıdüşünmek gerekmezmiydi?Tam aksine, düşünmeyi salık verenler gündüz gözüyle linç edildi, kimseciklerin de gıkı çıkmadı.Suriye'yi sokak sokak bilmekle övünenkaranlık "yandaşları" tarafından envaiçeşit iftiraya ve tehdide maruz bırakıldım da ordan biliyorum.

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