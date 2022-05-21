Muhalefetimizin hal-i pürmelali magazin mesabesinde. Sözlerinin herhangi bir bağlayıcılığı da yok, rezil olma ihtimalleri de!

Kılıçdaroğlu'nun zaten hiçbir sözünün anlamı yok. O kadar ki, "Cumhurbaşkanı adayıyım!" dese de bir, demese de!

Sanki etkisiz eleman gibi. Tuhaf ama CHP Genel Başkanı.

Günahını almak istemem, belki de tuhaf olan bizzat CHP'dir. Genel Başkanları, Atatürk Havalimanı park, bahçe yapılsın önerisinde bulunduğunda da hangi tepkiyi vermişlerse, karşı çıktığında da aynı tepkiyi veriyorlar!

Yani, sözlerinden ötürü kendilerini sorumlu hissetmiyorlar.

Haliyle siyaset üretmeleri gerekmiyor.

Algı operatörlerinin 2011'den beri yerleştirmeye çalıştığı "AK Parti mutlak kötülüktür" algısı üzerinden kaptırıp gidiyorlar. İçlerinden herhangi bir Engin Özkoç çıkıp "AKP İstiklal Caddesi'ni Katarlılara sattı" dese hiç sorgulamadan peşine düşerler. O derece!..

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Muhalefetin 6'lı yuvarlak masa liderlerinden Kılıçdaroğlu ve partisi böyle de diğerleri çok mu farklı?Ortak özellikleri,karşıtlığı. (Aynı özellik Biden ABD'sindenPKK'ya, FETÖ'den HDP'ye kadar var.)Masanın sinsisigeçen gün,"Kürt sorununun" varlığını kabul etmedikleriiddiasıylave'yi eleştiriyor,"Peki 6'lı masakabul etmiş mi?"diye sorulunca da"Bilmiyorum!" cevabınıveriyor.Masanın liyakatlisi (bir ara Türk Kissinger'ı deniyordu) herkesyu tartışırken ağzını bıçak açmıyor. İnşaat iskelesi şovu yapıyor. (Madem böyle şeyler yapacaktı Tiktok'u ne diye bıraktı anlamadım.)Yuvarlak 6'lı masadan bir tek'i eleştiremeyiz. Çünkü onun siyasi bir iddiası yok, direkt "Başbakan" olacak!derseniz baştan sona magazin."Vız gelir tırıs gider" diye afra tafra yaptı, sözcüsü'u "tırıs" gönderdi.hakkındaki tweet'ini de galiba ona yıkmış.Anlaşılan o ki, sabık sözcüsünün kendisinden habersiz resmi hesabından tweet atabileceğine inanmamızı istiyor.E tabii,yüzündegördüğüne milleti inandırmak isterse,gibiler de "kurtarıcı" olarak yutturmayaçalışırsa kendisi de o kadarını ister.Lakin hata üstüne hata yapıyor.Bir yandan Atatürk'ü rüyasında görmek istediğini söylüyor, bir yandan da "Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a Pontus soykırımı yapmak için çıktı" diyenlerle yarenlik yapanlara konser verdiriyor.Neden böyle yapıyor bilmiyorum!Yunanistan'ı ziyarete gittiğinde,yorumları yapan Yunan medyasına muhalif güruh içinden hiç tepki gelmemişti, belki de buna güvenmiştir.

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Gelgelelim, büyük resmi görmedikten sonra bütün bunlar magazinden öte anlam taşımaz.RahmetliHocamızınkitabı bize her şeydenevvel görmemiz gereken büyük resmigösterir.'in dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda yenildik "patronumuz"oldu, İkinci Dünya Savaşı'na girmedik ama "patronumuz" el değiştirdi;oldu.Zira dünya sistemi bunu icbar etti.Değişmeyen şey, ABD ve İngiltere'nin kurduğu kapitalist dünya sistemidir.Bugün bu sistemi restore etmeye çalışıyorlar. Restorasyon çalışmaları sırasında savaşlar çıkacakmış, milyonlarca insan ölecekmiş, kıtlık/açlık olacakmış ne gam.Küresel sistemlerine "şirk" koşulmasın yeter ki.Tarihten günümüze bu sistemi kimler nasıl yönetiyor? Bu sistemdeüçgeni nasıl çalışıyor?..bu akşam saat 23.00'te'de işte bütün bunları anlatmayı vaat ediyor.Korkunç sırlar ifşa edilecek.Mutlaka izleyin, izlettirin.