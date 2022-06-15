Bolu Belediye Başkanları Tanju Özcan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etme kararından dolayı CHP'yi tebrik ediyorum.

Gerçek maksatları ne olursa olsun fark etmez.

Değil mi ki Tanju Özcan kadınlara karşı o yüz kızartıcı hayâsızlıkları yaptı, müstahaktır.

Bu kararından ötürü CHP'yi gerçekten alkışlıyorum.

Peki...

"Bağımsız gazeteci" cakası satan köşe yazarlarından herhangi birinin şimdiye değin AK Parti'nin herhangi bir icraatını "alkışladığını" gördünüz mü?

"Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bunu takdir edecek halimiz yok..." diyen Engin Altay'dan farkları ne peki?

Pardon, bir farkları var: Engin Altay CHP Grup Başkanvekili, bunlar "bağımsız gazeteci".

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'ın 2017'de Enerji Bakanı'yken, "Envanterimize alacağımız kendi sondaj gemilerimizle, denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklandık" dediğinde burun kıvırdıkları proje gerçekleşti.Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkarılması için'ın katılımıyla geçen gün gerçekleşen törende ilk borular döşendi.İmdi soralım: Türkiye'nin 25 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bu dev icraatı bunların içinden takdir eden bir Allah'ın kulu çıktı mı?Çıkmaz.Çünkü, kendi elleriyle mankurtlaştırdıkları sosyolojinin tepkisini göze alamazlar.Halbuki, aydının biricik vasfı özgüven ve cesarettir."Siyasi konsomatrislik" yapandan aydın olmaz.

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"Başkanlık sisteminin" en büyük zararı nedir diye sorsanız, "Her önüne gelenin başkanlığa yeşillenmesi..." derim.Tanju Özcan bile'na nazire yaparcasına, cumhurbaşkanı adaylığını dillendirmişti.ve'nuzaten bu sevda bitirdi.Bunların o çok "bağımsız gazetecilerine" sorarsanız,'yı otobüsüne almaklakendini bitirdi.'ın Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı yaptığı'yla veya yıllarca Bakan yaptığı'la aynı masa etrafında ittifak kurması'nu bitirmiyor, ama bir zamanlar AK Parti'yi savunan bir kadın gazeteciyi otobüsüne alıncabitiyor, öyle mi?Madem öyle, PKK'nın siyasi ayağıyla örtük ittifak kurmak veya Demirtaş'la sabah kahvaltısı muhabbetinden söz etmek'i neden bitirmiyor?de maşallah,'in'ndaki "Politikacının şarkısı" gibi. "Müntehibi evvel / Müntehibi sâni / Kulunuz / Sekiz devre / İzmir Milletvekili..." diye başlar ya, onu diyorum.'den milletvekili ve'in İçişleri Bakanlığı'ndan AK Parti'nin kuruluş aşamasına, MHP milletvekilliğinden İP Genel Başkanlığı'na kadar tastamam "folklorik siyaset" figürü.Mezkûr "Politikacının şarkısı" şöyle nihayete erer: "Ya ya işte böyle efendim / Darwin bir şey demiş ya hani / İnsanın ceddi maymundur diye / Palavra / İnsan kedi sulbündendir / İnsanın ceddi kedi / Neden mi dersiniz / Dört ayak üstü düştüğünden belli..."Akşener de 15 Temmuz öncesinden itibarendeyip duruyordu.rezil olduğu Malatya gezisinde "Ben başbakan olacağım" dediğine göre Akşener sanırım, başkan olmaya gözünü dikmiş.Kediler hem dört ayak üstüne düşer hem de nankör olurlar.Grup kursun diye bir sürü'u hediye eden'nun kuyusunu nasıl sinsice kazmaya başladığını da yarın anlatırım.Şimdilik şu kadarını söyleyeyim:Sen de boşuna kostaklandın. Akşener kendi yüzünde görmeye başladı Rabbi Yessir'i.