Sevgili CHP'li okurlarım duymaktan hazzetmeseler de en az AK Partili okurlarım kadar şu hakikatin farkındadır:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikada müthiş performans sergiliyor.

Öyle ki, hayati önemi haiz "tahıl krizini" olağanüstü gayret göstererek çözdüğünü "dış güçler" bile takdir etmek zorunda kaldı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, ABD'nin onca baskısına rağmen "tarafsız" kalma kararlılığı göstermeseydi bunu başaramazdı.

Demem o ki, doğruların "mükâfatı" olduğu gibi yanlışların da "bedeli" oluyor.

Mesela, Davutoğlu'nun "stratejik derinlikli Suriye politikasının" hâlâ bedelini ödüyoruz.

Bu bedeli daha fazla ödememek için behemehal bir çözüm bulunmalı.

Her geçen gün ziyan.

Suriyeliler üzerinden yürütülen "sığınmacı" karşıtlığını topyekûn Arap düşmanlığına dönüştürenler bir hayli yol aldı. Bu da her şey bir yana , turizm için çok büyük bir tehlike.

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Sayın Erdoğan'ın teröre karşı mücadeledeki başarısı da herkesin malumu

ABD'nin binlerce TIR silah verdiği PKK'nın Suriye kolunun sınırlarımızda devlet kurmasına izin vermedi...

FETÖ'yü temizledi. Ki, merhum Yaşar Nuri Öztürk "muhalif" olduğu halde, "Ondan başka hiç kimse bu temizliği yapamazdı..." demişti.

Erdoğan'dan başka hiç kimse ABD'ye rağmen PKK ve FETÖ'ye karşı bu başarıyı gösteremezdi.

Zira, her iki terör örgütü de ABD'nin himayesinde yol alıyordu.

ABD "kara ordumuz" diyerek PKK'nın Suriye kolunu silahlandırdı. FETÖ elebaşına da yardım ve yataklık yapmaya devam ediyor hâlâ

Türkiye'yi "bağımsızlık" yolundan döndürmek için ABD'nin neler yaptığını biliyorsunuz. Hava savunma sistemi vermedi, F-35 projesinden çıkardı, milyarlarca dolarımıza çöktü, F-16'lar konusunda Yunanistan'ın arzusunu gerçekleştirdi, ambargo koydu, envaiçeşit tehditler savurdu.

Erdoğan müthiş bir dirayetle bağımsızlık yolundan dönmedi... Bunca kin ve nefreti nasıl kazandı sanıyorsunuz?

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"Ya büyük afetler olacak ya da global ekonomik kriz, yoksa Erdoğan'ı yenemeyiz!" diyen muhalif kafanın beklentisi gerçekleşti

Pandeminin ardından tüm dünyayı vuran ekonomik kriz Türkiye'yi de vurdu.

Soru şu: Dış politikada ve güvenlikte son derece başarılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krize karşı da başarılı olabilecek mi?

CHP'liler bayram yapıyorlar... Demirel'in vaktiyle CHP iktidarına karşı söylediği "Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur..." sözünü de büyük bir zevkle terennüm ediyorlar

Doğrudur, tencere kaynamayınca pandemiyi veya global ekonomik krizi kimse göz önüne almaz. Dünle kıyas yapan da olmaz. İnsanoğlu nisyan ile maluldür.

Lakin, aday çıkarmaktan bile aciz muhalefetin rasyonel hiçbir çözüm önerisi üretmediğini, yalan dolandan öteye geçmediğini herkes görüyor. Dahası, bunlar iktidar olsaydı halimiz nice olurdu diyorlar.

Erdoğan'ın enflasyonu dizginlemek için geceli gündüzlü çalıştığını da görüyorlar.

Gelgelelim, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri kaybedildi diye şöyle bir "Ne oluyoruz?" dedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi Erdoğan'ın halkla kurduğu gönül köprüsünün üzerinde tepinmeye devam eden aymazları da görüyorlar.

Mental yorgunluk kemiklerine kadar işlemiş, burnundan kıl aldırmayan bu nobranlardan millet artık ikrah etmiş.

Daha evvel söylediğimi yineleyeyim: Dava aşkını şahsi ikbale dönüştürmüş bu tipler çeperlere, çeperdekiler de merkeze çekilerek bir nevi altüst yaşanmadan yeniden doğuş olmaz

Sözün sonu: Başkan Erdoğan varsa yeniden doğuş imkânı da var demektir