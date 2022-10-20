Bir süre önce Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın 6'lı masa sakinlerinden "gizli" görüşmelerini manidar bulduğumu söylemiştim.

Öyle ya, istedikleri zaman 6'lı masada görüşüyorlardı, ayrıca "ikili" görüşmeye ne gerek vardı?

Ne ki sobelendiler, işin gizli saklı yanı kalmadı.

CHP kurmayları da bu görüşmeyi olağan göstermek için Kılıçdaroğlu'na alelacele bir başka "ikili" görüşme (Davutoğlu'ylaydı galiba) ayarladı.

Fakat ne kadar manipüle etmeye çalışsalar da birbirlerinin arkasından iş çevirdikleri kuşkusunu yok etmeyi başaramadılar.

Kılıçdaroğlu'nun 8 saat ortadan kaybolmalı ABD gezisi ve hemen ardından İP heyetinin ABD yollarına düşmesi, birbirlerinin arkasından iş çevirme "yeteneklerini" hepten açığa vurdu.

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Bunlar değil miydi 6'lı masada ayrım gayrım olmadığını her fırsatta söyleyen?Ne oldu?Madem aralarında hiçbir ihtilaf yoktu, ayrı ayrı ABD'ye gitmenin ne âlemi vardı?Zatençıkarlarına uymadığı için'ı devirip bunları (6'lı masa muhalefetini) iktidar yapmak istediklerini açık seçik söylemişti.Yani icazet topyekûn ve peşin verilmişti. Ayrıca icazet uğruna ABD'ye gitmek de ne oluyordu?Yapacakları tek şey, aralarından bir aday çıkarmaktı... Cumhurbaşkanı adaylarını dışarıdan değil, 6'lı masa sakinleri içinden seçeceklerini söyleyip duruyorlardı ya, bu da mı yalandı?Şayet birlikte ABD'ye gitselerdi...demeyi hedeflediklerinisöylemek mümkündü.Ayrı ayrı gittiklerine göre,yollu birbirlerinin arkasından iş çevirdikleriakla geliyor.

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Kılıçdaroğlu gitti,'in parti heyeti gitti, peki sıra kimde şimdi?Hayır,'nun gitmesine gerek yok... Yüzde 80'lere varan oranda yerli imkânlarla geliştirilen savunma sanayiimiz hakkında, "Gerekli destek verilmiyor. Cumhurbaşkanı değişirse çok daha hızlanır..." dediğine göre onun kimseden "icazet" almaya ihtiyacı yok demektir. Gayet net ve sağlam bir duruşu var. Ne diyeyim, Allah başka dert vermesin...Akşener'in kontenjanından 6'lı masada yer alan diğer muhteremin de gitmesine gerek yok.HDP de zaten bir yerlerden gelmedi ki, gitsin!..Uzun lafın kısası, 6'lı masadan ABD yolcusu gerçekte 4 parti var. CHP'nin Kılıçdaroğlu'su ve Akşener'in İP'i gitti.Geriye kaldıve... Hangisi daha erken gider bilemiyorum.Benim bildiğim, bunların hali pürmelali bana'infilmini hatırlatıyor.Başrollerini(Saffet),(Gayret),(Hayret)ve'nın (Himmet) paylaştığı bufilmde köydeki tarlalarında bir küp altın bulan 4kardeş, ilkin birbirini atlatmaya çalışırlar. Sonramecburen (yakalanınca tabii) ikili, sonra da hepbirlikte şehrin yolunu tutarlar. Ama bencilliklerive birbirlerine güvenmemeleri sonucu altınlarıpaylaşamayıp kavgaya tutuşurlar ve altınları daçatılardan yerlere savrulur.Muhalefetimizin definesi mi?ABD Başkanı Biden'ın bunları iktidar yapacağına dair verdiği söz başta olmak üzere bilumum müstevlilerin olanca desteği, başka ne olsun!