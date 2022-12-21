İlerici, devrimci, solcuydular. ABD emperyalizmine ölümüne karşıydılar. Dillerinden Nâzım şiirleri düşmezdi.

Nâzım mı? "Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz" dediği için, "Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ" denilendi.

Merkez sağ mı? ABD yanlısıydı... Hatta, Menderes döneminde "Amerika, Amerika / Türkler dünya durdukça, / Beraberdir seninle, / Hürriyet savaşında..." diye marş söyleyenlerdi.

Menderes'in son kertede Rusya'ya (dönem itibarıyla SSCB'ye) yakınlaşmasının bedelini darağacında ödemesi bile muhafazakâr sağda ABD sevdasının bitmesine neden olmadı.

Amerika'yı, kötünün iyisi manasında "ehveni şer" görmeye devam ettiler.

Solcu-devrimci gençler "6. Filo'ya defol" derken, bunlar selam durmuşlardı... Bu zihniyetin merkez üssü, FETÖ'nün de içinden geldiği muhafazakâr damardı.

ABD'nin Irak işgaline yardım ve yataklık yapmaya "1 koyup 10 alacağız" hevesiyle koşan Özal da söz konusu "zillet selamının" devamından ibaretti.

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Derinlerde kurgulanan "oyun" gereği halkı, "merkez sağ" ve "merkez sol" olarak taklaya getiriyorlardı.Bu oyunu ilk deşifre eden merhum'dı. "Hepiniz Amerika'nın gözlerine bakıyorsunuz" dercesine, merkez sol ve merkez sağa,diyendi.Öyleydi.Mesela, CHP'li, "Türkiye küçük Amerika olacak" hülyasını dile getiren eski başbakanlardandı.ABD emperyalizmi karşıtı gençleri zamanla dönüştürdüler. Dönüşmeyenleri de marjinal olmaya mahkûm ettiler.Oysa,diyerek CHP'yi iktidar yapan bu "anti-emperyalist devrimci" gençlerin enerjileriydi.Aynı işlemi'ın siyasi hareketine de uygulamaya (marjinalleştirerek etkisiz hale getirmeye) çalıştılar.Hiç unutmam, 12 Eylül sonrası siyasi yasakların kaldırılmasıyla birlikte tüm partilerin katıldığı ilk seçimlerin ertesi,Erbakan'ın siyasi hareketinin ya eriyip yok olacağını ya da "merkez sağa" katılmak zorunda kalacağını söylemişlerdi.Dedikleri gibi olmadı. Merkez sağ, Erbakan'ın siyasi hareketini yutamadı. Tam aksine, Erbakan "merkez sağı" yutup iktidar oldu.Bu sefer de "derinlerdeki kurgu" izin vermedi.

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bir defasında, "Paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik ama sürdürülemedi..." demişti.Evet, doğruydu."özüne" sadık kalmış, emperyalist müstevlilere karşı olan paradigmadan kopuşun sürdürülmesine engel olmuştu.Zaten bundan sebep, paradigmadan kopanlar (Davutoğlu, Babacan)aynı masa etrafında, Erdoğan'a karşı "muhalefet" yapıyorlar.Trajik olan, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmekle övünenler ile paradigma uğruna siyaset yaptığını iddia eden'nun birlikte hareket etmesidir. Daha da trajik olan, hepsinin birdenaynı safa düşmesidir.Saflar yeniden netleşiyor..."Türkiye'deki en büyük mesele; yurt meselesidir, evimizin meselesidir (...) Kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmaya devam etmektedir? (...) İşte bunlar vatan hainidir..." diyen'in çizgisini sürdüren "yurtsever solcular" ile'invatan savunmasında anti-emperyalist mevzilerde buluşuyorlar.Geçen gün "yurtsever solcu" bir dostum (İznini almadığım için adını veremiyorum, yoksa yazın çevrelerinde bilinen bir isim)'unmarşının linkini gönderip altına da şu notu düştü:"Bu marş artık Erdoğan için / O söylesin şimdi yüksek sesle lütfen..."Emperyalist kuşatmaya karşı "istiklal-i tam" savaşı verdiği için Türkiye'nin istiklaline ve yükselişine karşı çıkan bilumum müstevlilerin hedefinde kimin olduğunu her yurtsever görüyor aslında.