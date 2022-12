O sırada Almanya'da:

"- Almanya seyahatine çıktım, mahkeme kararı açıklandı. Sırtımdan hançerlediler resmen..."

"- Meral Hanım'la birlikte kumpas kurdular size."

"- Diğerleri de var işin içinde. O Babacan yok mu o Babacan. Yine görünmeden kumpasın tam merkezinde yer almadıysa, ben bir şey bilmiyorum..."

"- Haklısınız sayın genel başkanım, çok sinsi bir tip..."

"- Yahu siz bana Ekrem kesin beraat edecek demediniz mi? En kötüsü de mahkeme ertelenecekti..."

"- Biz de şok içindeyiz sayın genel başkanın. Kaynaklarımız bizi yanılttı maalesef..."

"- Efendim, yine Engin Özkoç arıyor..."

"- Ya arasın, boş verin. Kafam bozuk zaten, onunla uğraşamam..."

"- Sayın genel başkanım, ne yapacağız şimdi?.."

"- Hemen yurda dönüyoruz. Ekrem mağdur edildim diye yaygara kopartır. Orda olmasam, bunu da kullanır!"

"- Sayın genel başkanım, benim bir fikrim var: Siz de burada mağdur edilseniz."

"- Nerede?"

"- Burada, Almanya'da."

"- Almanya'da mı?"

"- Evet... Hukukçu arkadaşlarımız var. Çiğneyeceğiniz uygun bir kanun veya yasa bulurlar. Hem Almanya'da mağdur edilmeniz, makro milliyetçilik bakımından çok daha büyük sükse yapar..."

"- Olabilir aslında... Ama ben Erdoğan'a güvenmiyorum. Özel uçak gönderir gıcıklığına aldırır beni."

"- Efendim burası hukuk devleti, Almanya bırakmaz..."

"- Erdoğan'ı bilmiyorsunuz siz. Adam, Ukrayna-Rusya savaş ortamında tahıl sorununu çözdü, bunu mu çözemeyecek?"

"- Efendim, Engin Özkoç ısrarla aramaya devam ediyor..."

"- Ver şunu... Alo Engin, ne var?"

"- Efendim karara ben de sevinebilir miyim?"

"- İçinden ne geliyorsa öyle yap Engin."

"- Sevineyim mi yani?"

(..........................)

"- Bunu bir daha bana bağlamayın..."

Ankara-İstanbul yolunda:

"- Alo Ekrem. Çok güzel bir karar oldu. Tebrik ediyorum..."

"- Çok sağ olun Meral Hanım. Aralık ayında ibre benden yana dönecek dediğimde kimse inanmamıştı..."

"- Ben sana hep inandım Ekrem. Boşuna mı ben yüzünde rabbiyessir gördüm... Ekikiekiki... Neyse. Önemli olan; mağdur olmandı, çok şükür oldun..."

"- Meral Hanım, Saraçhane'de bir toplantı yapsam mı ne dersiniz?"

"- Ben yola çıktım bile."

"- Çok hızlısınız. Ahahaha..."

"- Ekikikikiki..."

Mansur ile Ekrem telefonda:

"- Mağduriyet üzerinden cumhurbaşkanı adaylığını dayatman hiç doğru değil Ekrem Bey. Aday olmak benim de hakkım..."

"- Ama ben mağdur edildim!"

"- Ona bakarsan, Davutoğlu da mağdur edildi... Adamın altından başbakanlık koltuğunu aldılar diye cumhurbaşkanı adayı yapmamız mı lazım?"

"- Koltuğunu ben mi aldım onun, bana ne?"

"- Yargı kararını da ben mi verdim, bana ne?"

"- Olan oldu bir kere. Mansur Bey, şansına küs."

"- Mesele mağdur olmaksa. Bekle Ekrem, sıra bende..."

O sırada "iktidarı destekleyenler" arasında:

"- Şu hale bak ya, bayram yapıyorlar. Yargı sanki ceza vermemiş de ödül vermiş gibi. Nasıl da seviniyorlar!"

"- Sevindirmeyelim o zaman."

"- Biz ne yapabiliriz ki? Yargı kararı..."

"- Net bir şekilde eleştirebilir, tepki gösterebilirsin. Bak o zaman sevinçleri kursağında kalmıyor mu?"

"- Ne yani, İmamoğlu yargının üstünde mi? YSK'ya hakaret etmesi sonucunda verilen cezayı eleştirmek, hukukun üstünlüğü yerine 'üstünlerin hukukunu' savunmak değil mi? İmamoğlu yargı önünde neden imtiyazlı olsun..."

"- Madem öyle neden seviniyorlar diye de rahatsız olmayacaksın."

"- Hem nihai karar değil ki. İstinaf ve Yargıtay süreçleri var..."

"- Üst mahkemeleri dile getirmek bir yanıyla da halihazırdaki kararı "beğenmemenin" göstergesi. Neden bunu net olarak ortaya koymuyorsun, dediğim bu?"

"- Aslında Kılıçdaroğlu'na darbe yaptılar..."

"- Biraz önce yargı bağımsızdır diyordun hani. Peki Kılıçdaroğlu'na darbeyi kim yaptı, yargı mı?"

"- O anlamda söylemedim, kavga kendi içlerinde demek istedim..."

"- Kavga kendi içlerinde ama bizim üzerimizden yürütülüyor, onu ne yapacaksın?"

Muhalif güruh arasında:

"- Bir an önce Ekrem Başkan'ın adaylığı ilan edilsin..."

"Heyyo. Mağdur edildik. Yaşasın..."

"- Arkadaşlar erken sevinmeyelim. Erdoğan her an bir şey yapabilir. Dikkatli olmak gerek..."

"- Bir de şu var: Karar üst mahkemeden dönerse alayımız ofsayta düşeriz. Akşener ile Ekrem çok kötü açığa düşer. O zaman da..."

"- Lan?"