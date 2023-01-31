Başkan Erdoğan'ın "Yeter söz milletindir" sloganını neden tercih ettiğini AK Partililer bile tam olarak anlayabilmiş değil.

CHP'lilerin anlayamaması gayet doğal.

Zaten anlasalardı, kendi kalelerine gol atarcasına söz konusu sloganı genel merkezlerine asmazlardı.

Anlaşılan o ki "alışkanlığı" hepten huy edinmişler.

Hani...

İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir iki hafta önce İmamoğlu'nun "emek hırsızı" olduğunu ilan ettiği konuşmasında, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu..." demişti ya, onu diyorum.

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Meğer başkalarının emeğinin üzerine konma alışkanlığında CHP, İmamoğlu'ndan hiç aşağı değilmiş.Hem de CHP'nin tek parti rejimine karşı 14 Mayıs 1950'de'yi iktidara taşıyan mezkûr mottoya gündüz gözüyle konacak kadar.İşin acıklı yanı..."Yeter söz milletindir" diyerek iktidara geldikten 10 yıl sonra idam sehpasına çekilmiş, bu CHP de yıllar yılı bu cinayeti bayram olarak kutlamıştı.CHP gerçekten de kendinin farkında değil, tamamen refleksle/alışkanlıkla hareket ediyor.Yoksa serbest seçimlerin yapılmamasına isyanın ifadesi olan "Yeter söz milletindir" sözüne gündüz gözüyle konmaya kalkışmazlardı.Kaldı ki, AK Parti dönemi kadar hiçbir dönemde seçim yapılmadı.Peki, AK Partililer için "Yeter söz milletindir" sözü günümüzde neyi ifade ediyor?AK Parti iktidarda işte, milletin sözüne engel olan mı var? Serbest seçimler mi yapılmıyor?Daha direkt soralım:Sözü millete vermeyen kimdir ki, ona "Yeter" deniliyor?Bu aziz millet 15 Temmuz 2016'da "Yeter söz milletindir" sloganını kanlarıyla yazdı ya işte, daha ne!

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Aslında Başkan Erdoğan değindi ama ne yazık ki AK Partililer bile henüz tam künhüne varmış değil."Yeter söz milletindir" sloganının 14 Mayıs 2023'te tekabül ettiği anlamı şöyle hülasa edebiliriz:Çok uluslu medyalarıyla, son derece organize çalışan algı operatörleriyle, bilumum nüfuz casuslarıyla, taşeron örgütleriyle, tehditleriyle/şantajlarıyla ve ambargolarıyla Türkiye'deki iktidarı belirleme alışkanlığından vazgeçmeyen küresel emperyalizme ve küresel emperyalizmin gözlerine bakanlara karşı:"YETER SÖZ MİLLETİNDİR."