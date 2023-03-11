Yandaşlık rüzgâra bakar, gönüldaşlık adamlığa. Yandaşlık mide ister, gönüldaşlık yürek.
Gönüldaşlık ilkelere dayanır, yandaşlık çıkara!
Gönüldaşlar aynı mana ikliminin muhassalasıdır, yandaşlar sefil hazların müptelası.
Yandaşın bir gözü işte/oynaşta, bir gözü giriştedir. Zoru gördü mü veya çıkarı tehlikeye girdi mi anında vınlar.
Yandaşın tek "siyasi görüşü" menfaatidir. Aşksız, vecdsiz, çilesiz, velhasıl davasızdır. Hiçbir sözüne de güven olmaz. Günü gelir menfaati için sadakat yeminleri eder, günü gelir ihanette başrol oynar.
Gönüldaşlık harbidir, pazarlıksızdır. İnsafsız, usaresiz ve idraksiz madrabazların harcı değildir.
Yandaş ile fondaş toprak kavgası yüzünden birbirine düşmüş iki kardeş gibidir. İleri geri lafazanlıklarına bakmayın, midelerinden bağlıdırlar hayata. Ortak vasıfları bayağılıktır. Hülasa, sonradan görmeler ilkesinin hafif meşrep uşaklarıdırlar.
Yandaş ve fondaşa göre gönüldaşlık "enayilikten" başka bir şey değildir.
Çıkarsız mücadeleyi veya adanmışlığı enayilik tesmiye ederler.
Bu hep böyledir, kimi nutuk irat eder kimi ölür. Kimi de Çolak Salih'lerle istihza eder.
Enayilik şayet vatanı kuşatan küresel emperyalizme karşı çıkmaksa, başımız üstünedir.
***Türkiye küresel emperyalizmin kuşatması altında olmasa veya vatanın parçalanma tehlikesi söz konusu olmasa siyasetle en fazla bir vodvil mesabesinde ilgilenirim.
***Kimileri "Yıpratılır endişesiyle adayınızı açıklamıyordunuz, yıpratılmasından korktuğunuz aday Kılıçdaroğlu muydu?" diye dalga geçiyor. Kimileri "Hani partili cumhurbaşkanı olmazdı, yardımcılarına kadar bunların alayı partili" diyor. Kimileri de "Böyle sistem olmaz; 7 adet cumhurbaşkanı yardımcısı dünyanın neresinde görülmüş?" diye isyan ediyor!