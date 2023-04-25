Sayın Erdoğan ve AK Parti'ye karşı çıkma gerekçelerini alt alta toplasanız kocaman bir sıfır elde edersiniz.

Çünkü artı eksi misali, her birinin gerekçesi diğerinin gerekçesini yok eder.

Nasıl mı?

Mesela şöyle: Ortodoks CHP'liler AK Parti'ye fabrika ayarlarından ötürü karşıyken, CHP-HDP İttifakı'nın diğer paydaşları ise fabrika ayarlarından uzaklaştığı gerekçesiyle karşılar.

Babacan'dan Karar'ın Taha Akyolgillerine, Davutoğlu'ndan Çandargillere kadar hepsi birden AK Parti'nin fabrika ayarlarına hasretler. Fakat söz konusu hasretlerine kökten düşman olanlarla ittifak içindeler.

Aynı şekilde...

2010'daki Anayasa değişikliği referandumunda "evet" dediği için AK Parti'ye kinleri dinmek bilmeyen güruhu da "Mümkün olsa da mezarlardan ölüler kalkıp evet oyu verse" diyen Pensilvanya destekliyor.

"İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkar; aileyi koruyamazsanız vatanı da koruyamazsınız" düşüncesinde olan Karamollaoğlu'nun Saadet'i de İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe attığı için AK Parti'ye isyan eden muhalif güruhla ittifak içinde... "Modern yaşam" gerekçesiyle Kuran kurslarına karşı çıkan kökten laikçi kesimle de Süleymancılar aynı CHP İttifakı'nda buluşabiliyorlar!

Örnekler çok, hangi birini sayayım!

Demem o ki artı eksi elde var sıfır. Ezkaza iktidara gelseler, kendiliğinden infilak edecek bir ittifak bu. Yürüse de anca jantta yürürler. Yan yana gelmeleri zaten vassallık marifetlerine bağlı.

***

Kılıçdaroğlu birkaç gün evvel acayip bir dekor yapmış. "Yiğitlerim" dediklerinden birini sağına, diğerini soluna almış.Nasıl komik, nasıl sentetik bir manzara, şaşarsınız!Solundakiiçin CHP'li bir akrabam geçen gün "Beceremeyeceğini bile bile oy verdim ama bu kadar beceriksiz olacağını tahmin edemezdim!.." dedi.Sağındakida iktidara geldiklerinde İHA ve SİHA'larla Kandil'i yerle bir edeceklerini söyledi iyi mi? Şaka yapmıyorum, videosu var. Kandil'in desteği sayesinde iktidar hayalleri kurup, Kandil'i yok etmekten bahsetmek için bir hayli "değişik" olmak lazım gelir.Oldu olacakhaksızlık yapmasın, diğer "yiğitlerinin" de hatırı kalmasın. DEAŞ 'ı "Öfkeli Sünniler" olarak nitelendiren'nu soluna alıp, "İşte Alevi sorununu çözecek, Süleyman Şah Türbesi 'ni eski yerine taşıyacak ve Suriyeli göçmenleri yurtlarına gönderecek yiğidim!" diye sunsun... "Irak'a ilk bomba düştüğünde 8.5 milyar dolar hesabımıza geçecek" diyen'ı da sağına alıp, "İşte ekonominin dümenini teslim edeceğim yiğit..." desin."Kemalizm'i ırkçılık tesmiye eden" eski Taraf yazarı muhteremi de İzmir 1. sıradan aday göstermekle kalmasın, "Kemalizm'in ihyasını" da ona emanet etsin, tam olsun.

***