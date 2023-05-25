Kılıçdaroğlu kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı'na oturtulduğundan bu yana onca yıl geçtiği hâlde hâlâ "siyaset adamı" olmayı başaramadı.

Gerçi hiçbir zaman böyle bir derdi de olmadı.

Dahası, toplumsal talepleri demokratik siyasi araçlarla yönetebilecek kabiliyeti olmadığı gibi herhangi bir siyasal düşünceyle de temsille de alakası yok.

Tek hedefi var: Cumhurbaşkanı olmak.

14 Mayıs'tan sonra adeta kimlik değiştirmişçesine "başkalaşması" veya Millet İttifakı'ndaki paydaşlarıyla imzaladığı "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nin hilafına, Ümit Özdağ'la dün protokol imzalaması mezkûr hedefine ulaşmak için her şeyi yapabileceğinin de göstergesi.

Bakınız...

Sevgili Kılıçdaroğlu'na "Görev süren boyunca sadece Erdoğan'dan talimat alacaksın; o ne diyorsa noktasından virgülüne kadar uygulayacaksın..." şartıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğunun garantisi verilsin, hiç düşünmeden atlar.

Hayır, abartmıyorum.

Kılıçdaroğlu ile mutabakat imzalayan Ümit Özdağ bile bu konuda benimle aynı kanaatte değilse, hiçbir şey bilmiyorum.

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