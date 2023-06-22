Göreve geldiği günden itibaren 3 ay tatil, 3 ay cumhurbaşkanlığı seçim çalışması, geri kalan sürede de CHP Genel Başkanı veya Cumhurbaşkanı olmak adına yaptığı PR çalışması var. Başka da bir şey yok.

Onca yıl geçti, İstanbul'a sadra şifa tek bir hizmeti dokunmadı.

Vaat ettiği hiçbir şeyi de gerçekleştirmedi. Bol bol yalan/mugalata, hepi topu bu!

Geçenlerde "İBB seçim sonuçlarına itiraz edildiği için 3 ay hizmette geciktim" dedi, iyi mi?

Bilmeyen de 3 ay daha erken göreve başlasaydı İstanbul'u fezaya çıkaracaktı sanır.

Oysa görev yaptığı her gün ziyan oldu. İstanbul'da yaşayan herkesin gördüğü gerçek budur.

İşin garibi, kendinin farkında değil, dilinden "değişim" lakırdısı düşmüyor.

Fonladığı kanallardaki "yandaşları" da Kılıçdaroğlu'na hakarette yarışıyorlar.

Bu kadar çapsız ve vefasız "insan evladı" nasıl da dakkada birbirini buldu, hayret.

Bu "duygusallığın" kaynağı nedir?

***



Madem CHP Genel Başkanı olmak istiyorsun, "değişim" lakırdılarını araçsallaştırmak yerine delikanlı gibi çıksana ortaya.

Yine kostaklanıyorsun ama cesaretin yok.

Cumhurbaşkanı adayı olmanı isteyen Meral Akşener'e de böyle yapmış, ofsayta düşürmüştün. Ki yüzünde "Rabbi Yessir" görecek kadar sana inanmıştı...

"Değişim" diye diye Kılıçdaroğlu'yla kaç kez görüştün, ne oldu?

"Tüm değişim kapıları sonuna kadar açık, ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'ye teslim edemeyiz, öncelikle İBB seçimlerini kazan, sonra gel..." demedi mi?

Ne yaptın? Zoru görünce anında estek kösteğe başladın.

"Değişim olmazsa İstanbul'u da kazanamayız..." ne demektir bre?.. Bunlar nasıl kurnazlıklardır?

Niye kazanamıyorsun peki?

Değişmesini istediğin Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde, iki turda da İstanbul'da (İBB Başkanı seçimlerinde Binali Yıldırım'a attığın farktan) katbekat farkla önde bitirdi. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı.

Rakamlar ortada, ne anlatıyorsun?

***



İBB Başkanlığın süresince yan gelmiş yatmışsın, bir daha İstanbul'da kazanamayacağının farkındasın. Hâliyle siyasi hayatının biteceğini biliyorsun. Çok akıllısın ya, kendini CHP Genel Başkanlık koltuğuna atarak sağlama alacaksın.

CHP Genel Başkanlık koltuğunu kaptın mı da "emeklilik" garanti. Seçim kazanmak gibi bir zorunluluk da yok. O'oh keka!

Neden Kılıçdaroğlu'na hakaret eden "muhalif güruh" seni bu denli methediyor?

"Kılıçdaroğlu buna müstahak değildir" demiyorum ama bari sen yapma. Beylikdüzü Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırmak davalarıyla boğuşurken seni alıp İBB Başkanı yapmadı mı? Ayıptır, ayıp.

Düşmanıma bile haksızlık yapılmasına rıza göstermem. Kaldı ki, Kılıçdaroğlu benim düşmanım değil.

Hem neden seçim yenilgisinin tüm kusuru Kılıçdaroğlu'nda olsun?

Hepiniz birlikteydiniz ya! O başkan olamadıysa, sen de başkan yardımcısı olamadın işte.

Senin kerametin nedir?

Kendi memleketin Trabzon'a gittin; Eren Bülbül'ün mezarında şov yapacaktın ama Eren Bülbül'ün annesi senin yüzünü görmemek için yaylaya çıktı.

Şehidimizin annesinin yüzünü görmeye tahammülü yok, senin neyine Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek?