Başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde New York Post Gazetesi'nin manşetten verdiği özel haberde, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın karıştığı yolsuzlukları ortaya koyan bir dizi e-posta yayımlanmıştı.

Haber bomba etkisi yapmıştı.

Çünkü "belgeler" ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait bir dizüstü bilgisayardan çıkmıştı.

Ne ki FBI hemen harekete geçmişti. Bu işin "Rus dezenformasyon operasyonu" olabileceği "gerekçesiyle" birçok medya kurumunu "uyarmıştı".

Uyarı o kadar etkili olmuştu ki, Twitter'da New York Post'un mezkûr haberini paylaşmak tamamen yasaklanmıştı.

Mark Zuckerberg de (sahibi olduğu) Facebook'ta bu konuyla ilgili yapılan paylaşımların "kısıtlandığını" itiraf etmişti.

Şuracığa bir parantez açalım: Daha sonra Twitter'ı satın alacak olan Elon Musk, gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla "Twitter Dosyaları" adı altında bir yığın belge yayımlamış, Twitter'ın ABD bürokrasisi ve FBI tarafından söz konusu haberin paylaşımını yasaklaması için nasıl "emir aldığını" gözler önüne sermişti.

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Sonuç itibarıyla, FBI "uyarısı" tastamam karşılık bulmuştu. O kadar ki, ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları ve sosyal medya platformları, Joe Biden'ı itham eden yolsuzluk iddialarını "Rus dezenformasyonu" olarak değerlendirmişti.Hatta mevzuyu irdeleyenlere bile "Aşırı sağcı komplo teorisyeni" yaftası vurulmuştu.Halbuki, oğul Biden'ın dizüstü bilgisayarında bulunan fotoğraflar inkâr edilebilecek gibi değildi. Pornografik görüntülerinden tutun da uyuşturucu ortamlarına kadar hepsi dımdızlak ortadaydı.İddiaya göre Hunter Biden , yönetim kurulu üyesi olduğu Ukraynalı enerji firmasıiçin babası Joe Biden'ın isminden ve nüfuzundan faydalanmıştı.Bu nedenle deSavaşı'nda Joe Biden hükümetininUkrayna'yı destekleyen agresif tutumunu,Biden ailesinin Ukrayna ile sözkonusu bağlantılarıyla açıklayanlar oldu.Bu dizüstü bilgisayarın Hunter Biden'a ait olduğundan artık kimseciklerin kuşkusu yok. Bahsi geçen e-postaların gerçekliği de adli incelemeler sonrası ortaya çıktı.

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