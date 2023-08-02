Seçimi kaybettiği günden beri hemen herkes Kılıçdaroğlu'nu kendine borçlu çıkartıyor.
Belki müstahak ama vicdanım elvermiyor, çok üzülüyorum!
Hatta, "Kılıçdaroğlu'ndan kimin alacağı varsa gelsin benden alsın" diyesim geliyor. En azından, içimden böyle geçiyor.
Tabii manevi borçtan bahsediyorum. Gerçi elde avuçta olsaydı maddi borçtan da çekinmezdim, gönlümüz çok şükür zengin. Fakat mevzu tamamen manevi.
Manevi dediğim, Davutoğlu'nun sevimsiz bir "gazetecinin" sahibi olduğu fondaş bir mecrada söylediklerinde saklı.
Buyurun birlikte kulak verelim: "Ben, entelektüel, ilmi, akademik ve siyasi toplumsal bakımından en büyük fedakârlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülemeyecek bir fedakârlık bu. Kasım 2015'te bana yüzde 49.5 oy vermiş idarecileri karşıma alıp o kitlelere yabancılaşma pahasına 'Yanlış yapıyorlar, size başka bir alternatif sunuyorum' dedim. Bu az bir bedel değildir..."
Görüyorsunuz değil mi, nasıl acımasızca borçlandırıyor! (Yanlış anlaşılmasın, CHP'yi istediği kadar borçlandırsın, beni sadece sevgili Kılıçdaroğlu'nun borcu ilgilendiriyor.)
Değil zavallı ben, Türkiye'nin yarısı yan yana gelse yine de bu borcu ödeyemeyiz.
Varsayalım ki Davutoğlu'nun entelektüel, ilmi, akademik fedakârlığının karşılığını ödedik. Suriye'nin ara sokaklarını bilecek kadar derinlikli stratejik dehasından kaynaklanan fedakârlığını da bir şekilde hallettik.
Toplumsal fedakârlığını nasıl ödeyeceğiz peki?
Yüzde 49.5 oy aldığını iddia edecek kadar veya "Bir selam versem Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyecek kadar toplumsal karşılığı olduğunu ihsas ettiğine göre gerçekten de fedakârlığı 10 milletvekiliyle ölçülemez. Meclis'teki milletvekillerinin yarısı verilse hakkı ödenmez.
Diyeceksiniz ki, madem bu denli toplumsal karşılığı var, partisi neden yüzde sıfır bilmem kaç oyu geçmiyor?
Bilmiyorum.
Hazretin "fedakârlığını" anlamaktan aciz kaldığımı itiraf ediyorum.
***Sinsi olduğu için Davutoğlu gibi dımdızlak kendini ele vermiyor ama mezkûr borçlandırma işinde Babacan da var.
***O değil de, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan Kandil iyi ki "fedakârlığını" dillendirmedi.