Irkçı Siyonist İsrail rejimi, Hamas'ı yenmek/diz çöktürmek için çoluk çocuk, kadın ihtiyar Gazze'de yaşayan herkesi "rehin" aldı.

Öyle İzzeddin Kassam Tugayları gibi "rehinlere" yediklerinden yedirmediler, içtiklerinden içirmediler.

Ya?

ABD'nin Hiroşima'ya attığı bombanın gücünü bir hayli geçen bombalar yağdırdılar rehinelerin evlerine, parklarına, okullarına, hastanelerine...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 133 bebek, 2 bin 913 çocuk ve 2 bin 262 kadın rehineyi katlettiler.

ABD ola ki rehinelere yardıma gelen olur diye Akdeniz'e uçak gemilerini konuşlandırdı.

Mısır da yardımlar rehinelere ulaşmasın diye sıkı sıkıya kapıları kapattı.

Malumunuz, Irkçı Siyonist İsrail de havadan, karadan, denizden tarassut altında tuttuğu Gazzeli rehinelerin elektriğini, suyunu ve iletişimini keserek "etnik temizliğe" girişti.

En korkuncu da küresel karartma altında gerçekleştirdikleri soykırım, ABD tarafından "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak görüldü.

Herkesin de böyle görmesi istendi.

İsrail emzikli bebekleri paramparça ederek mahut savunma hakkını doyasıya kullanırken hiçbir şekilde rahatsız edilmek de istemedi.

O kadar ki...

Zaten gönüllü olarak yanlarında yer alan uluslararası medyanın "objektif" olması durumunda Hamas'a hizmet etmiş olacağını İsrail'in eski Başbakanı Lapid gündüz gözüyle söyledi.

Onca karartma ve çarpıtmaya rağmen, soykırıma sessiz kalmanın soykırıma ortaklık anlamına geldiğinin bilincinde olan insanlar birçok yerde sokaklara döküldü.

Fransa'da para cezasına ve İngiltere'de İçişleri Bakanı'nın tehdidine rağmen gösteriler yapıldı.

İnsanlar sokaklara çıkınca maskeler hepten indi. "Çağdaş uygarlık düzeyi" dımdızlak ortaya çıktı.

Her şeyi gördük.

Sırf ateşkesi savunduğu için İngiliz Milletvekili Paul Bristow'un görevinden ihraç edildiğini gördük.

Uğruna asırlık mücadele verdikleri "değer yargılarını" İsrail sevdasına nasıl ayaklar altına aldıklarını gördük.

İsrail rejiminin Gazze'de etnik temizlik yaparak milyonlarca Filistinliyi sınır dışına sürmeyi hedeflediğine dair belgeler sızdırılınca her şey tastamam ortaya çıktı.

Emzikli bebeklerine varıncaya değin Gazze'yi topyekûn rehin alan İsrail rejimi terörist değil, ama öz yurdunda parya durumuna düşürülen Filistinli direnişçiler terörist, öyle mi?

(...) gidin lan.