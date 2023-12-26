Akademya makulesi, sanatçı güruh ve sömürge aydınlarında değişen bir şey yok.

Nasıl ki Gazze'de binlerce çocuğun öldürülmesine sessiz kaldılar, Mehmetçiğin şehadetine de sessiz kaldılar.

Aynı kahrolası sessizlik, aynı sükût suikastı.

İsrail'in naklen soykırım suçu işlediği Gazze'ye duyarsız kalma "gerekçelerini" orda burda dillendiriyorlardı. Gerçi açıktan açığa İsrail'in yanında olanları da yok değildi. Lakin meşruiyet belasına çokluk "gerekçe" uydurmayı marifet sanıyordu.

Neler döktürüyorlardı şöyle bir hatırlayalım:

Mesela, "Araplar bizi arkamızdan vurdu" diyorlardı. Mesela, "Filistinliler Yahudilere toprak sattılar" diyorlardı. Mesela, "Ben Türk'üm, Filistin diye bir davam yok" diyorlardı...

Peki, Mehmetçiğin şehadetine sessiz kalmalarının gerekçesi nedir?

"Mehmetçik toprak sattı" veya "Mehmetçik bizi sırtımızdan vurdu" veya "Bizim Türkiye diye bir davamız yok" diyecek hâlleri yok.

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Sahi hangi "gerekçeye" sığınarak Mehmetçiği şehit eden PKK'ya tepki göstermiyorlar?Çukur günlerinde olsalardı belki yine "Sarayın askeri" mavallarını okutmaya çalışırlardı.O günler çoktan geçti. Bu tarz ötekileştirmelerle artık kimsecikler Mehmetçiği sırtından hançerleyemez.Lafın düzünü edelim: Malum akademya, sanatçı güruh ve sömürge aydınları Mehmetçiğin şehadetine sessiz kalmalarına "gerekçe" bulamazlar.Zira gerekçeleri yok, sadece maluliyetleri var.Mütemadiyen Batı'nın gözlerine bakıyorlar.Onun için bize ait olan her şeye kör, her şeye sağırdırlar.

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Türkiye'ye ne kadar karşı çıkarlarsa Batı'da önlerinin o kadar açılacağını, itibar göreceklerini, prim yapacaklarını, yükseleceklerini, daha çok kazanacaklarını biliyorlar.PKK'ya karşı Mehmetçiğin yanında durmanın Batı sokağında hiç fiyakalı olmadığını da biliyorlar. Bilakis "milliyetçi- faşist" gibi yaftalara maruz kalacaklarına, hülasa dışlanacaklarına inanıyorlar.Gelgelelim, aynı Batılıların kendi askerlerine yönelik en ufak bir terör saldırısına karşı duyarsız kalanlara yağmurlu havada su vermeyeceklerini de domuzuna biliyorlar.Buna rağmen tutumlarını sorgulamıyorlar.Nedeni basit: Yanlıştan dönülür ama alçaklıktan dönülmez.Ne ki su tükendi.Hem PKK'yı binlerce TIR silahla teçhiz edip hem de Mehmetçiğin şehadetinden dolayı Türkiye'ye başsağlığı dileyen ABD gibi mürailikten başka yapacakları bir şey kalmadı.