Yahudi asıllı Amerikalı MOSSAD ajanı Jonathan Pollard, 1987 yılında "casusluk" suçlamasıyla ABD'de müebbet hapse mahkûm edilmişti.

Suçu, ABD istihbaratının gizli dosyalarını İsrail istihbaratına servis etmekti.

İsrail terör devleti, Pollard'la ilişkisini kabul etmekle kalmadı... Pollard'ın mahkumiyetinin sona ermesi için İsrail lobisini devreye sokarak ABD hükümetine baskı yapmaya başladı.

Ayrıca, Pollard'ı himayesi altına almak için de 1995'te İsrail vatandaşlığı verdi.

Sırf bunun için de kendi kurallarını değiştirdiler. Zira normal şartlar altında henüz İsrail'e "göç etmemiş" Yahudilere İsrail vatandaşlığı tanınmıyordu.

Hülasa, etti eylediler müebbet hapse mahkûm edilen ajanlarının 2015 yılında şartlı tahliyesini, 2020'de de tamamen serbest kalmasını sağladılar.

Aynı yıl İsrail'e ayak basan Pollard'ı havaalanında Benjamin Netanyahu bizzat karşıladı. Pollard da kendisine tahsis edilen özel uçaktan iner inmez işgal ettikleri Filistin topraklarını öperek İsrail'e olan bağlılığını göstermeye çalıştı. Daha sonra yaptığı konuşmalarda da ABD hükumetini "antisemitizm" ile suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ve Birleşmiş Milletler'i de "İsrail'in düşmanları" olarak tanımladı.

En ilginci şuydu:

İsrail'in işbu kıymetli MOSSAD ajanı, ABD Başkanı Biden'ı ve yönetimini, tıpkı Netanyahu'nun Gazzelileri nitelendirdiği gibi "Amalek" olarak nitelendirmişti. Amalek, yani yok edilmesi gereken düşman!..

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Pollard'ı İsrail'e taşıyan özel uçağın sahibi olan Sheldon Adelson, 3 yıl önce ölmüş olan Yahudi asıllı Amerikalı bir milyarderdi.

Bilhassa kumarhane ve turizm sektörlerinde bir dev olan Adelson, aynı zamanda İsrail ve dünya Yahudileri için kurduğu "dernekler" ile tanınıyordu.

İsrail'de yayın yapan birden fazla gazetenin de sahibi olan Adelson, Netanyahu'nun da en büyük destekçilerinden biriydi.

Fakat en önemlisi, ABD'li Cumhuriyetçi Parti adaylarına yaptığı devasa "bağışlardı".

Mesela, Trump'ın başkanlık kampanyası ve sürecinin en büyük finansörü Sheldon Adelson ve eşi Miriam Adelson'dı.

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ABD'ye Rusya-Ukrayna savaşını körüklemek dâhil birçok konuda sert eleştiriler getirerek son yıllarda oldukça dikkat çeken eski ABD Başkanı John Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy Jr., her ne kadar "bağımsız aday" olarak ABD başkanlık seçimlerine giriyor olsa da, söz konusu İsrail olduğunda o da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi "bağımlı".

Geçen hafta düzenlenen bir panelde, Sheldon Adelson'ın şirket ve vakıflarını yöneten eşi Miriam Adelson ile yan yana boy göstermesi bunun işaretlerinden sadece biriydi.

Sheldon Adelson Cumhuriyetçileri fonlarken, Clintonlara yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı Amerikalı işadamı Haim Saban da Demokratları fonluyor. Haim Saban, kendisini "Benim tek bir mevzum var, o da İsrail" diyerek tanımlamıştı.

Trump da "Yeniden seçildiğimde İsrail'i korumaya devam edeceğim..." demedi mi?

"Amalek Biden" mı?

İsrail, Gazze soykırımını onun himayesinde yapmıyor mu?

Hep söylüyorum: ABD-İsrail ilişkisi kuyruk köpek ilişkisi gibidir; bir farkla ki, bu ilişkide kuyruk her daim köpeği sallıyor!