Banka kredisi alabilmek için ölmüş amcasının cesedini tekerlekli sandalyeyle banka şubesine taşımış, cesedin eline de bir kalem tutuşturarak gerekli belgeleri imzalatmaya kalkışmıştı.

Kim mi?

Erika de Souza Vieira isimli bir kadın... İki hafta önce Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleşen bu akıl almaz hadisenin video kayıtlarında öyle diyaloglar var ki inanamazsınız.

Vieira, tekerlekli sandalyedeki amcasının cesediyle şöyle konuşuyordu: "Amca, dinliyor musun beni? İmzalaman lazım. İmzalamazsan olmaz; ben senin yerine imzalayamam. İmzala ki başımı daha da fazla ağrıtma; artık buna katlanamıyorum!.."

Amcasının tepkisizliğinde bir gariplik olduğunu sezen banka çalışanlarını da "O hep böyledir; pek bir şey söylemez..." diyerek "uyutmaya" çalışıyordu.

Brezilyalı Vieira'nın ölü amcasını istismar ederek banka kredisi sözleşmesine imza attırma çabası birçok yönüyle ABD Başkanı Joe Biden'a "imzalatılan" kararları andırıyor mu?

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Başkanlığı süresince yaptığı konuşmaları ve tavırları Biden 'ın muhtemel demansı ve genel olarak "orada olmayışı" onu en azından "yarı ölü" durumuna sokuyor.Kararları'ın bizzat kendisinin vermediği besbelli.O hâlde, Biden'ın eline bir kalem tutuşturup önüne gelen kararları imzalattıran kim?Mesela,'nden üç gün önce geçen yasa tasarısıkavramının içeriğini öyle genişletiyor ki, " İsrail 'in politikalarını Nazi Almanyası'nın politikalarına benzetmek..." gibi maddeleri bile kapsıyor.Hülasa, nefret söylemi dâhil olmak üzere her türlü ifadeye özgürlük tanıyan ABD, sıra İsrail'in eylemlerini protesto edenlerin kendilerini ifade etmesine gelince kanunla yasak getiriyor.Daha geçen gün İsrail'in'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto eden öğrencilerle ilgili yaptığı konuşmasında Biden, "İfade özgürlüğü başka, hukuksuzluk başka!" minvalinde konuşarak protestoculara bu "gerçeği" hatırlatmış oldu.Gerçeğin gerçeği şudur: Hukukun üstünlüğünün sınırı, İsrail'in hukukuna kadardır.O kadar ki "Kahrolsun ABD" diyebilirsiniz ama "Kahrolsun İsrail" demek yasaktır.

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