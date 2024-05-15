Fenerbahçe'mizin başkanlığına aday olacağını duyar duymaz aklıma ilkin Orhan Kemal'in "Ortalık şireleniyor yiğenim..." sözü geldi.

Gerçekten de Aziz Yıldırım'ın açıklamasıyla birlikte futbol camiası silkelendi, canlandı, heyecan buldu.

Sosyal medya da o günden beri zıpırların ifadesiyle "yıkılıyor".

Ali Koç 6 yıl önceki adaylık yarışında aldığı oy itibarıyla, Aziz Yıldırım'ı 4'e katlamıştı.

Manzara-i umumiye durumun değiştiğini gösteriyor.

Bunun da Ali Koç'un başkanlık görevi boyunca en büyük rakibi Galatasaray'ın (bu sezon da şampiyon olacağını hesaba katarsak) 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in 1'er kez şampiyon olmasından kaynaklandığı ortada.

Başka bir ifadeyle, söz konusu 6 yıllık süre içinde onca iddia ve kulübü onca borca sokan transferlere rağmen Fenerbahçe'mizin hiç şampiyon olmaması gerçeği var.

Aziz Yıldırım, "Artık yeter, çocuklar şampiyonluk görmek istiyor" diyor. Hülasa, şampiyonluk vaat ediyor.

Ali Koç'un vaadi ne olacak peki?

Şampiyonluk değil mi?

İyi de "Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar" sözünü ne yapacağız?

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Kimi aklıevveller de sağda solda "Aziz Yıldırım siyasetten söz aldı, adaylığını koyuyor..." diyorlar.Tevekkeli dememiş"Domuzları balıkla, insanları yalanla besliyorlar..."Aziz Yıldırım dev Atatürk posterinin önünde yaptığı adaylık açıklamasını, sağına ve soluna 2 adet altı oklu CHP bayrağı asarak da yapsaydı bunlar aynı yalanlarını sürdüreceklerdi.Anlaşılan o ki, siyasi emelleri uğruna Fenerbahçe'mizi araçsallaştırmaktan vazgeçmeyecekler.Sevgili'ı üzmek istemem amaolması şık bir şey mi? Zira, CHP'yi desteklediği kadar AK Parti'ye de karşı olduğu herkesin malumu. Kendisi çok dürüst, çok güvenilir, çok müstesna bir kişilik olabilir ama Divan Kurulu Başkanlığı için çok politik bir kişilik değil mi?Hayır yani, Sayın Galatasaray Divan Kurulu Başkanı olsaydı nasıl karşılanırdı?

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