Kalbimizin solu temiz, sağı kirli kanı taşır. Ancak bazı bebeklerde akciğerden dönen temiz kan sol yerine sağa gider. Buna da total anormal pulmoner (akciğer) venöz (toplardamar) dönüş denir.
Söz konusu bebeklerde bu anormallikle birlikte akciğerinin tabanında normalde olmaması gereken (solunuma katılmayan) birikimin neticesinde ilginç bir görüntü meydana gelir. Bu da "Scimitar sendromu" tesmiye edilir.
İmdi sıkı durun:
Modern Batı tıbbı, anjiyografide oluşan mezkûr görüntüyü Hz. Ali'nin palasına (kılıcına) benzettiğinden dolayı, "Türk palası" adını vermiştir.
Evet, yanlış duymadınız: Türk palası.
Diyeceksiniz ki, Hazreti Ali Türk müydü ki, kılıcına benzeyen görüntüye "Türk palası" diyorlar?
Nereden baktığınıza ve Türk'ten ne anladığınıza bağlı. İsmet Özel gibi bakarsanız Hazreti Ali, Türk'tür, hem de "Kalın Türk."
Zira mütefekkir şairimize göre "Türk bir kavmin değil bir karakterin adıdır."
Ve bu konuda hiç de yalnız değildir. Hegel bile Müslümanlar yerine Türkler ifadesini kullanır.
***Daha evvel bu köşecikte dile getirdiğim üzre, Amerikalı ünlü filozof Thomas Paine de, "The Age of Reason" (Akıl Çağı) eserinde (2. Bölüm, "Misyonlar ve Vahiyler Üzerine" kısmı) Türklerden Müslüman'ın eşanlamlısı gibi söz eder: "Yahudilerin Musa'sı, Hıristiyanların İsa Mesih'i, Türklerinse Muhammed'leri var..."
***Yıllar önce yurtdışında tanık olmuştum: Şarkiyat bölümünde okuyan bir arkadaşımızın ecnebi hocası İslam, Müslümanlar ve mizah konusunun Türkiye ayağında Aziz Nesin'i örnek vermişti. Arkadaşımız "Ama hocam, Aziz Nesin ateistti" diye itiraz edince yabancı profesör, "Ne fark eder, sonuçta Müslümanların ateisti değil miydi?" cevabını vermişti.