Satıcı ve işletmeci esnafının turistlere üç kuruşluk mal veya hizmeti bin kuruşa sattıklarına bir şekilde muttali olmuştum.

Geçen gün bir arkadaş, 3 top dondurmayı 600 TL'ye okuttuklarını anlatınca yine de şaştım kaldım.

Tamam, kafalarına göre "fiyat ayarlaması" yaptıkları besbelli ama bu kadar da olur mu arkadaş!

Hayır yani, turizme zarar verdiklerini, turistlere hizmet veren esnaf olarak da en çok kendilerinin zarar göreceklerini bilmiyorlar mı?

Bilmez olurlar mı, bal gibi de biliyorlar. Onun için de önlemlerini çoktan almışlar.

"Önlem" dediğim, müşteri (turist) ne kadar azalıyorsa, fiyatlara o kadar bindiriyorlar.

Hâliyle, tüketim azalınca "kahraman esnafımızın" kârı azalmak yerine tam aksine artmış oluyor.

Memleket turizmi zarar görüyormuş veya yaptıkları sürdürülür bir kazanç yolu değilmiş, ne gam!

Zihniyet şundan ibaret: Gününü gün etmek varken uzun vadeli düşünüp de enseyi karartmaya ne hacet.

İşin garip tarafı, turistlere yapılan "gâvur" muamelesi az çok bize de yapılıyor.

Hülasa, kendi mahallemizde bile "turist" olduk desek yeridir, o derece.

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Bu nasıl iştir, dahası nasıl iş ahlakıdır ki; akşam eşiyle kavga edenin gündüz ilk işi "fiyat ayarlaması" oluyor."Turistlere yaptığınızı bari bize yapmayın" manasında,desen, piyasa şartları diyerek kırk dereden su getirip kafa ütüleyecekleri de muhakkak.Biraz daha üstelesen ne fayda! Naçar alacaksın; gıda, ihtiyaç sonuçta.Lakin öfkem de geçmek bilmiyor.Bazen içimden "Salacaksın üzerlerine köpeksever 'örgütleri' iflahlarını kessinler..." demek geçiyor, inanın bana.Hayvanlara ilişkin yeni kanun tasarısı dolayımında "Köpekleri toplamaya başladıklarında neler yapacağımızı görecekler..." diye racon kesiyorlar ya, benzer şekilde, "Bir daha fiyat ayarlaması yaparsanız gününüzü gösteririz..." desinler, piyasa sakinleşmezse, ben bir şey bilmiyorum.

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