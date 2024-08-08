Vaktiyle bu ülkenin "muhafazakâr sağcıları" taklaya getirilmiş, Amerikan 6. Filosu'nu protesto eden "solcu devrimcilere" karşı harekete geçmişlerdi.

Mesela, Nurcu kökenli Mehmet Şevket Eygi sahibi olduğu Bugün Gazetesi'nde, "Cihada hazır olunuz... Onlarda taş, sopa, demir, molotofkokteyli mi var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz..." diyordu. Sonuç itibarıyla 16 Şubat 69'da solcuların tertiplediği mitinge, "Müslüman Türkiye" sloganıyla saldırmışlardı.

Nereden baksanız, korkunç bir utançtı. Dahası, "muhafazakâr sağcı" kuşakların alnına sürülmüş kapkara bir lekeydi.

Oysa gerçek Müslümanlık, o solcularla birlikte "6. Filo Defol" diyerek "Bağımsız Türkiye" sloganları atmaktı. Her zaman söylerim, yineleyeyim: Dün "Komünizm geliyor!" korkusuyla nasıl ki kimi "muhafazakâr sağcılar" zillete düşürüldü, bugün de "Erdoğan nefreti" üzerinden solcular zillete düşürülüyor.

Gerçi günümüz "solcuları" ne kadar solcu; o da ayrı mesele. Baksanıza, MHP'den bozma Mansur Yavaş veya ANAP'tan bozma İmamoğlu'nu "umut" bellemişler.

Gülmeyin, öyle değil mi?

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Geçenlerdebiraderimiz öyle bir "Ah!" çekti ki içiniz parçalanır. Yok, abartmıyorum; bakın nasıl dizlerini dövüyor: "Ah! Ah! Kılıçdaroğlu'na, Biden'a yapıldığı gibi aday olmama baskısı yapılsaydı, iktidar değişirdi. Anlatamadım..."Vah ki ne vah!.. Yahu Soner, hadi diyelim "anlattın"; hayalin gerçek oldu. Yani, iktidar değişti. Haliyle, (mesela)'nün Dışişleri Şefi Mansur Yavaş veya İmamoğlu'nu etiketleme zahmetinden kurtuldu... Peki senin hangi "hasretin" sona erecek?Ekonomi dersen;'ten'a kadar aşina olduğumuz, ortodoks ekonomistlerimizin meftun olduğu "rasyonel zemine" oturtulmadı mı? Kaldı ki Yavaş veya İmamoğlu mahut rasyonel zemine eleştiri getirdi de bizim mi haberimiz yok? Bağımsızlık dersen, müstevliler seninkilerdeki cevheri görmeselerdi Erdoğan'a karşı bu denli arkalarında dururlar mıydı?..Elde kala kala iktidar nimeti kalıyor. Şayet sırf bunun için "Ah!" çekiyorsan, "Saraçhane Medyası" denince de üzülmeyeceksin kardeşim.

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