TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ülkece tepki gösterdik. Saldırının maksadı konusunda da üç aşağı beş yukarı herkes hemfikir oldu.

En azından, "Bu saldırı Erdoğan tekrar seçilsin diye düzenlendi..." diyene ben rastlamadım.

Erdoğan takıntısı zibil gibi olduğu için her şey beklenir. "S-400'leri Saray'ı korumak için aldı..." diyen parti liderleri bile çıktı, gerisini varın siz hesap edin.

Şu hâle bakın: Bahçeli malum Öcalan çıkışını yapıyor, nakarat değişmiyor. Neymiş efendim, mezkûr çıkışı Erdoğan'ı yeniden Başkan seçtirmek için yapmış!

Demem o ki, takıntı patolojik boyutlarda!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Anadolu Fay Hattı'yla anlaştı, gelecek seçimi kazanana kadar İstanbul'da deprem olmayacak!.." diyen çıkarsa bile şaşmam.

Manyaklık bedava nasıl olsa.

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