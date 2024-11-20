Memleketimin sağcısı solcusu orta yolcusu, ABD Başkanı Biden giderayak "Trump'ın kucağına bombayı bıraktı" diyor.

Neden mi?

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli ABD füzelerini kullanmasına Biden izin vermiş de ondanmış.

Yani, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere dünyadaki tüm savaşları bitireceğine söz veren Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmadan, Biden seçim yenilgisinin intikamını almak istercesine elini çabuk tutmuş ve Trump'ın kucağına bombayı bırakmışmış.

Vah zavallı Trump vah!

Vah "barış güvercini" vah; ne yapacak da bu bombadan kurtulacak?

Trump'ın ABD derin devletiyle veya küreselcilerle kıyasıya bir savaş içinde olduğuna tastamam ikna olmuşlardansanız, (Trump'ın kucağına "savaş bombası" bırakıldığına dair) bu zokayı yutmakta zorlanmazsınız.

Halbuki, çok basit bir soru bile mahut "kurgunun" makyajını dökmeye yeter de artar.

O soru da şudur: Trump, savaşları nasıl bitirecek?

Netanyahu'dan daha İsrailci, neocon, savaş çığırtkanı Marco Rubio'yu Dışişleri Bakanlığı'na getirerek mi?

Yoksa...

Başkanlık seçiminden hemen önce Rusya'ya baskının daha çok olması gerektiğinden, Ukrayna'ya desteğin artırılacağından ve Rusya'nın derinliklerini vuracak kabiliyetteki ABD füzelerinin kullanılması konusunda getirilen kısıtlamaların kaldırılacağından söz eden Mike Waltz'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı yaparak mı?

Anlaşılan o ki, Trump atadığı bu "elemanlar" marifetiyle savaşı tırmandırıp Rusya'yı onursuz bir barış yapmaya zorlayacak, böylece de Ukrayna-Rusya savaşını bitirmiş olacak!

Demem o ki, kimsecikler kucağına bomba koymuş değil, kritik önemi haiz Ulusal Güvenlik Danışmanı veya Dışişleri Bakanı gibi elemanları atayarak bombayı bizzat kendisi koydu.

Trump'ın Filistin'e barışı nasıl getireceğini sormaya hiç gerek yok?

Tüm kritik görevlere İsrail soykırımını savunan elemanları getirmesine bakmaya da lüzum yok.

Zira, önceki başkanlık döneminden "Filistin sicili" besbelli. Sadece Kudüs dayatmasını aklınıza düşürün, ne demek istediğimi anlarsınız.

Gazze'de Filistinli bırakmayarak "barış" getirme niyetinin yanı sıra, İsrail'in arzu ettiği kadar Batı Şeria'yı işgal etmesine yardım edecektir.

İsrail'in Arzı Mevud emeli için hayati önemi haiz Suriye'nin kuzeyinde, "terör devleti" kuracaktır.

Uzun lafın kısası, Türkiye'yi öyle sıkıştıracaklar ki Sevr'e kadar yolu var.

Evet, barış ama emperyalistlerden şefaat dilenerek onurlu barış yapıldığını tarih yazmamıştır.

Yazık ki yazık, bizdeki Natotükçü Batıcılar gibi İran'ın ahmak reformistleri de emperyalistlerle anlaşarak felaha çıkacaklarını sanıyorlar.

NATO ülkesi olduğu hâlde Türkiye'yi düşmanca kuşatanlar, size ninni mi söyleyecek behey ahmaklar!