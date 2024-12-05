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Haberler Salih Tuna Bu anketin maksadı ne?
SALİH TUNA
05 Aralık 2024, Perşembe SALİH TUNA

Bu anketin maksadı ne?
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Dünya genelinde Yahudi nüfusu 15.8 milyondur; bunların 7.3 milyonu Filistin'in işgal edilmiş topraklarında (yani İsrail'de) yaşıyor. Geri kalan 8.5 milyonun 6.3 milyonu da ABD'de mukim.
Görüldüğü gibi ABD'deki Yahudi sayısı İsrail'dekiyle neredeyse başa baş. Lakin, ABD'deki Yahudi gençler, diğer Yahudi gençlere nazaran bir hayli enteresan.
O kadar ki, "Mosaic United" marifeti anket sonuçlarına göre bu gençlerin yüzde 37'si Hamas'a sempati duyuyor.
Yanlış duymadınız; ABD'de yaşayan Yahudi gençlerin yüzde 37'si, Özgür Özellerin "terörist" addettiği Filistin direnişine sempatiyle bakıyor. Bu oran ABD dışındaki Yahudi diasporasında yüzde 7'yi geçmiyor.
Bununla da kalmıyor; ABD'deki bu Yahudi gençlerin yüzde 42'si, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine inandıklarını söylüyor.
Aynı anket Fatih Altaylıgiller arasında yapılsaydı en fazla yüzde kaçı İsrail'in soykırım suçu işlediğine inandığını söylerdi, varın orasını siz tahmin edin.
Tahmininizde işe yarar mı bilmiyorum: Mosaic United anket verilerine göre ABD dışındaki Yahudilerden İsrail'in soykırım suçu işlediğine inananların oranı sadece yüzde 9, bilginiz olsun.
Farkındayım, lafın ucu biraz sivri kaçtı ama Altaylıgiller bunu çoktan hak etti.

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Mosaic United herhangi bir kuruluş değil. İşgal devleti İsrail ile İsrail dışında yaşayan Yahudi toplumu arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi amaçlayan, 12-35 yaş aralığındaki Yahudi gençlere eğitim başta olmak üzere çeşitli fırsatlar sunan, Chabad on Campus International ve Hillel International gibi önde gelen Yahudi kampüs organizasyonlarıyla işbirliği yaparak, diasporadaki Yahudi öğrencilerin İsrail ile bağlarını güçlendirmelerine destek olan, bu gençlerin yaşadıkları yerlerde diğer Yahudi topluluklarıyla bağlarını kuran ve bu uğurda milyonlarca dolar harcayan bir kuruluş.
Temel hedefi, diasporadaki Yahudi gençlerin İsrail devletine bağlılıklarını kuvvetlendirmek.
İsrail'deki "Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı" için gerçekleştirilen söz konusu anketin sonuçlarını İsrail medyasından The Jerusalem Post oldukça ayrıntılı biçimde ele aldı.
Soru şudur: Mosaic United'ın maksadı belli, ya mahut anketin?

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Soykırımcı İsrail adına çalışan bir kuruluşun, ABD'deki Yahudi gençlerin diğer ülkelerdeki Yahudi gençlere nazaran İsrail'e karşı çok daha eleştirel tutum sergilediğini, Hamas'a da kimi Arap ülkelerinden daha çok sempati duyduklarını ortaya koymaktaki maksadı ne olabilir?
ABD'nin elit yönetici güruhuna bu özgür düşünceli Yahudi gençlerin duygu ve düşüncelerini de hesaba katın, yani İsrail ve Filistin politikanızı bu gençleri de dikkate alarak dizayn edin demek istemiyorlar herhâlde.
Diasporadaki Yahudi gençlerin İsrail devletine bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacındaki bir kuruluşun anketinden söz ediyoruz.
Tam aksine, Yahudi gençlerin Hamas'a duydukları sempatinin veya İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair kanaatlerinin hesabını soruyorlar.
Hülasa, söz konusu anketin gereğinin yapılmasını istiyorlar.
ABD'deki genç Yahudi nesillerin İsrail'le bağlarının zayıflığı algısı üzerinden, özellikle sosyal medyada, siyonist manipülasyon faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı muhakkak.

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