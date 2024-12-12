Necip Fazıl dönemin MSP Genel Başkanı Erbakan'la yolları ayırıp Türkeş'li MHP mitinglerde boy gösterince, dönemin MTTB ve Akıncı gençleri "Üstad yuvaya... Üstad yuvaya..." diye tempo tutmuşlardı. Üstad da "Yuvayı kim kurdu, yuvayı kim kurdu?" diyerek onları bir güzel azarlamıştı.

Üstad partilerin fevkindeydi...

Hakikat uğruna verdiği mücadele "hakikatin hatırına" denk mesabede olduğu için de herkesten çok onun "azarlamaya" hakkı vardı... "Maya tutması için otuz küsur yıldır, devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm..." dediği gençlik üzerindeki emeği çok büyüktü.

"Yuva" da gökten zembille inmemiş, inşa edilmişti. Filibeli Ahmet Hilmi'den Necip Fazıl'a, Mehmet Akif'ten Cemil Meriç'e, Fethi Gemuhluoğlu'ndan Nuri Pakdil'e, Rasim Özdenören'den Sadık Albayrak'a, Şemseddin Yeşil'den Şule Yüksel'e, Nurettin Topçu'dan İsmet Özel'e kadar nicesinin inşasında emekleri vardı.

Elbette hiçbiri eleştiriden müstağni değildir ama saygı ve edep dairesi içinde.

Çoğu önden gittiler zaten; Erdem Bayazıt'ın o şiirinde söylediği gibi "Giderken bir muştu gibiydiler." Kalanlar ise sayılı; bir "umut pusulası" gibi aramızdalar, çok şükür.

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Köksüz olmayanların her daim saygı ve minnet duyacağı bu "diriliş yuvasının mimarları" arasında çok müstesna yeri olan'i geçen gün sosyal medyada linç ettiler. Mahut linci yapanlar "Batıcılar" olsaydı gam yemezdim! Bu terbiyesizliği yapanlar güya bizden. ("Bizden" dedim ama bu köksüzler bizdense, ben bizden değilim.)zaliminin devrilmesi ardından soykırımcı'in (güç boşluğundan istifade ederek)'de alan genişletmeye kalkışması üzerine bizler burda,ve'in bölge halklarına kurduğu tuzakların başlarına geçmesi için dua ederken, bu köksüz güruh da şappadak arşiv fareliğine soyunup, 11 yıl önce yaptığı bir değerlendirme üzerinden İsmet Özel 'i linç etmeye koyuldu.Soruşturma açılsın veya tutuklansın diye liste yayınlayanlara mı heves ettiler yoksafırsat kollamışlar.Bu köksüz, bu "ne idüğü belirsiz" güruhun içinde, İsrail'in Gazze soykırımını protesto etmek için kendini yakan

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