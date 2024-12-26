Yemen, Gazze'deki soykırımın sona ermesi için ilk günden itibaren elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Karşılığında da "Soykırımcı İsrail'in koruyucu melekleri" mesabesindeki "çağdaş uygarlığın önde giden ülkesi" İngiltere ve "özgürlükler ülkesi" ABD tarafından hunharca bombalanıyor.

Fakat Yemen zinhar vazgeçmedi, vazgeçmiyor.

Daha üç-beş gün önce, "Filistin 2" adını verdikleri hipersonik füzeyle Tel Aviv'i vurdular. İşgalci rejimin demir kubbesi işe yaramadı. Bizzat İsrail'in açıklamasına göre 14 kişi sığınaklara kaçarken, 16 kişi de mezkûr füzenin etkisiyle yaralandı. İsrail medyası son bir haftada Yemen tarafından İsrail'e fırlatılan (milyonlarca İsrailliyi sığınaklara sokan) beşinci füze olduğunu dile getirdi.

Aslında...

Soykırım suçu işlediği gerekçesiyle İsrail'e dava açan Uluslararası Adalet Divanı veya Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Yemen'in hedefi sonuç itibarıyla aynı: İsrail'i soykırımdan vazgeçirmek. Bir farkla ki, UCM doğası gereği hukukla iş görür.

Gelgelelim, "işgalci" denince akla gelen ABD ve yancısı İngiltere, 16 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde Yemen'i "terörist" ilan etti.

Sizin anlayacağınız, Yemen'e attıkları binlerce tonluk modern bombaları yetmedi, yaptırım uygulayacaklar. Yaptırımlara uymayan ülkeleri de hâliyle cezalandıracaklar.

Uluslararası hukuk mahkemelerinin İsrail aleyhine aldıkları hiçbir kararın yaptırım gücü yok ama ABD-İngiltere'nin kararının var.

İnsanlığın maruz kaldığı dünya sistemi budur, bu kadardır.

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Hayır yani, Yemen'e yaptırım yapacaklar da ne olacak artık; Yemen zaten yoksul, zaten aç. Onurlarından başka kaybedecek neleri var! (Gerçi kaybedecek "dünyalık" bir şeyleri olmadığı için dünya sisteminin sahiplerine boyun eğmiyorlar ya!)Yemen dediysem, topyekûn Yemen de değil ha, sadece kuzeyinden ibaret. Kurucu liderleri 2004'te şehit edilen'nin soyadından mülhem "Husiler" tesmiye edilen Ensarullah Hareketi işte.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e son bir yılda attıkları bombaların masrafı, Yemenlilerin bir yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak büyüklükte.Yine de Ensarullah'ı Gazze'deki soykırımı durdurmak davasından vazgeçiremediler.ABD, İngiltere ve İsrail yetmemiş olacak ki, Suudi Arabistan'ın vekil güçlerinin harekete geçtiği iddia ediliyor.

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"Yemen'den ne olur!" demeyin. İsrailli askeri stratejisthava bombardımanıyla sonuç alamayacaklarını söyledi.Yani, kara harekâtı şart.Fakat Yemen,gibi düz değil, dağlık bir bölge. Üstelik ölümlerin üzerine güle oynaya yürüyen 300 binlik büyük bir ordusu var.tevekkeli "Tıpkı Tahran'da Haniye'ye yaptığımız gibi Husi liderlerini de öldürmeliyiz" dememiş.Anlaşılan, suikastlarla sonuç almaya çalışacaklar. Ne ki Ensarullah da boş durmuyor. CIA ve MOSSAD'ın Yemen'deki casusluk faaliyetlerini tespit edip etkisiz hâle getirdiklerini geçen gün açıkladılar.Liderleri el-Husi de'nun tehditlerini "Yemenliler bu boş sözlere aldırış etmez..." diyerek adeta aşağıladı.Çok komiksin Netanyahu, ölümü öldüren bu insanlara hiç tehdit söker mi?