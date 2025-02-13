CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve Mansur Yavaş'ın "Aramızda hiçbir sorun yok" görüntüsü vermek için yan yana geldikleri görüşme çok ilginç bir "hesaplaşmaya" sahne olmuş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem Bey'in önüne kendisine hakaret eden trollerin listesini koyup "Bak senin adamların bana neler söylüyor!" demiş. Ekrem Bey de "Sen benim abimsin, ben böyle bir şey yapar mıyım?" karşılığını vermiş.

Mezkûr iddiayı sosyal medya hesabından dillendiren Bekir Tiryaki, "Kılıçdaroğlu'na babam diyen kimdi?" diye sormuş.

İddia ne kadar gerçek bilemiyorum.

Benim bildiğim, "Sen benim abimsin, böyle bir şey yapar mıyım?" repliği Ekrem Bey'in ağzına cuk oturuyor. Eksiği var fazlası yok, o derece.

Eksiği var dediğim; başında veya sonunda "Çok üzülüyorum" ifadesi yer alsaymış tam olurmuş.

Gerçi tam olsa da çok ayıp!

Zira, söz konusu replik çokluk "sarakaya almak" için kullanılan kalıp bir ifadedir. Hadi diyelim Ekrem Bey'in niyeti sadece "kafakola" almak olsun, yine ayıp.

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dostuma naçizane tavsiyem, ne Mansur Bey'i hafife alsın ne de kendini Kaf Dağı'nda görsün.unutmasın. (Hani bir defasında gezi otobüsüne almıştı da muhalif güruh biletini kesmişti neredeyse.)Bir de muhalif güruhun bisiklet sürüşüne ve gülüşüne öldükleri'nin bir gecede hâliaklından hiç çıkarmasın. Sırf "Adam kazandı" dediği için siyasi şizofrenler tarafından "hain" ilan edilmişti ya onu diyorum.Ekrem Bey dostumun belediyecilik yapması için değil'yi iktidardan indirsin diye kendisine oy verildiğinin farkında olmasına bir şeycikler demem.Fakat bu böyledir diye de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bu denli boşlamasın. Yolda kalan İETT otobüslerini, yürümeyen metro merdivenlerini ve lağım karışmış suları biraz olsun umursasın.Öyle racon kesmekle, "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. 'Pışık' derim ona ben. Öyle bir şey yok. Öyle yağma yok..." demekle olmaz.başta olmak üzere olası rakiplerini hafife almasın.Sonuç itibarıyla kimin kime 'Pışık' çekeceği hiç belli olmaz.

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Bakınız, Ekrem Bey dostum 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimdeki oyların yüzde 54.22'sini almıştı. 2024 yerel seçimlerinde ise oy oranı yüzde 51.21'e geriledi. Yüzde 3 kayıp var yani.Buna mukabil,, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde oyların yüzde 50.93'ünü almıştı; 2024 yerel seçimlerinde ise oylarını yüzde 60.4'e yükseltti. Hülasa, oylarını yaklaşık yüzde 9.5 artırdı.Demem o ki yükselişte olan kim apaçık ortada."Benim namımı kullanarak kimsenin benim yerime başkan seçilmesine izin vermem..." yollu kostaklanmanın âlemi var mı?