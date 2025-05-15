Bu ülkede "sosyalizmi" ciddiye alan ne solcu kaldı ne de "sosyalizmden" gıcık kapan liberal veya sağcı.

Nereden mi çıktı bu yargı?

PKK'nın kendini fesih açıklamasının inciği cıncığı teşrih masasına yatırıldı, lakin aynı açıklamanın sonunda yer verilen şu ifadelere kimsecikler dönüp bakmadı:

"Ulus devletçi sosyalizm yenilgiye; demokratik toplum sosyalizmi zafere götürür! / İnsanlıkta ısrar, sosyalizmde ısrardır!.."

Hadi diyelim "ulus devletçi sosyalizm" ile "demokratik toplum sosyalizmi" mukayesesi bir hobi olarak bile dikkatlerini çekmedi.

Peki "İnsanlıkta ısrar, sosyalizmde ısrardır" sözü nasıl dikkatlerini çekmez?

Hayır yani, bu ülkede tarih boyunca bu denli ajitatif, bu denli tetikleyici kaç ifadeye tanık olduk?

Benim bildiğim buna benzer agresiflikte en son 35 yıl önce eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden "Laik olmayan insan değildir" demişti.

Ki, aylarca tartışılmıştı.

İmdi, elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin, provokatif bakımından "İnsanlıkta ısrar, sosyalizmde ısrardır" ifadesinin "Laik olmayan insan değildir" ifadesinden aşağı kalır yanı var mı ki zerre miskali üzerinde durulmuyor?

Sosyalizm mi ciddiye alınmıyor yoksa mezkûr fesih açıklamasında herkes paşa gönlüne göre "ifade" mi seçiyor?

O vakit ilk günden dile getirmeye çalıştığımı hatırlatmak isterim: "Kategorik olarak sürece karşı çıkanlar, PKK'nın kendi sosyolojisini rehabilite etmeye yönelik fesih açıklamasındaki ifadeleri öne çıkaracaklardır. Öne çıkarılması gereken, fesih açıklamasındaki 'Tam Bağımsız Türkiye' vurgusudur..."

***