Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına Türkiye'den yükselen eleştirilere Aliyev'in partisi YAP "Bir millet, iki devlet" demek, başkasının iç işine karışma hakkı vermez!.." şeklinde tepki gösterdi.

Çok etkileyici gerçekten. "Vay canına" diyesi geliyor insanın, o derece!

Lakin kakofoniye neden olmaması için sağlam bir liste çıkarmakta fayda var.

Elimizde "Bir millet, iki devlet" diskurunun neleri kapsadığına dair bir kullanma kılavuzu olmalı ki ileride bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela, Ermenistan'la veya başka bir güçle savaştığında, "Bu Azerbaycan'ın iç işleridir, karışmayalım" düşüncesiyle Türkiye seyretmesin.

Yani, Türkiye barış döneminde karışmasın ama savaş döneminde her daim koşup gelsin.

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Azerbaycan devlet televizyonundan verilen mesajlar oldukça manidardı.O kadar ki, "Azerbaycan da Türkiye gibi laik bir devlet" denilerek, "Siz de laikliğin gereği olarak başörtüsünü yasaklayın" mesajı gündüz gözüyle ihsas edildi.Çok sağ olsunlar, hepten kaptırıp gitmediler. Yoksa "İç işlerinize karışsak da siz bizim iç işlerimize karışmayın..." diyebilirlerdi.Soru şudur:Türkiye'nin yakın bir geçmişte travma çapında yaşadığı "başörtüsü sorununu" Azerbaycan'da hortlatmaktan maksat nedir?Azerbaycan'a "laiklik" yeni mi geldi, değişen ne?derseniz aynı Aliyev.Sahi iki kardeş ülkenin arasına huzursuzluk sokmak kimin işine gelir?

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