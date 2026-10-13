ABD "güvenlik yükünü" daha fazla taşımak istemediği Avrupa'dan çekilirse Türkiye nasıl etkilenir?
Hayır, fantastik bir soru değil bu; ABD'nin tüymeye hazırlandığı artık herkese malum bir sır.
Mesele asker eksikliği değil sadece, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin sil baştan kurulmasıdır.
Takdir edersiniz ki bugünden yarına olacak iş değil.
Anlaşılan o ki şu bizim "çağdaş-muasır medeniyet seviyesi" oldukça sancılı bir fetret devrine girecek.
Rusya'nın soğuk nefesini ensesinde hissetmemek için "caydırıcılık" seviyesini behemehâl yakalamak zorundalar.
Lakin caydırıcılık öyle Dostoyevski'yi yasaklamaya benzemez.
Kaldı ki vitrine silah dizmek de yetmez. Tetiği çekecek yüreğinizin olduğuna karşı tarafı inandırmanız da lazım.
Laf döndü dolaştı tam yerine denk geldi, söylemeden olmaz: Avrupa'nın "yeni güvenlik denkleminde" Türkiye'nin varlığı hayati önemi haizdir.
***NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olmakla birlikte elimizde Karadeniz'in tapusu Montrö var.
***Yeni satranç tahtasında taşı nereye koyacağız, mesele orda.