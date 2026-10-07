Mekke İttifakı'na "Husileri ortadan kaldırın..." demişti, şimdi ellerini ovuşturarak teşekkür ediyor.

Kim mi?

İsrail lobisinin önde gidenlerinden, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson. Gazze soykırımına finans desteği bile sağlamıştı, o derece.

Lakin hesap etmediği bir şey var: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi.

Mesele elbette çok çetin...

Bir yanda Mekke İttifakı'nın dağılması söz konusu, diğer yanda Ensarullah'la savaş dolayımında Haçlı-Siyonistlerin öteden beri aşerdiği Müslümanlar arasında mezhep savaşının fitilini ateşlemek!

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yıkılırsa, Siyonist medyanın İsrail adına ilk günden dile getirdiği korku ve endişe ne yazık ki ortadan kalkar.Söz konusu korku'nin askeri gücü,'ın savunma kapasitesi ve'ın mali kapasitesi birleşirse karşılarında kalıcı, ciddi bir bölgesel blok oluşacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu.Takdir edersiniz ki hiç de boş korku değil. En azından Suudi Arabistan 'ın başınageçirme ihtimali yok olacak.Gelgelelim...Mekke İttifakı dolayımında Ensarullah'la savaşılırsa, Türkiye 'nin kadim düşmanlarıyla aynı hizaya düşmek riski var.Şükür ki şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir riskin yakın ve uzun vadede nasıl bir siyasi ve vicdani bedel yaratacağını mahallenin çokbilmişlerinden bin kat daha iyi biliyor.

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