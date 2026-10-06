Çözüm olarak "Ver kurtul" diyor, başka bir şey demiyorlardı. Dahası, Kıbrıs'ın "ayak bağı" olduğunu savunuyorlardı.

İçlerinde kimler yoktu ki?

Cengiz Çandar'dan Baskın Oran'a kadar sürüsüne bereketti. Türk medyasını domine etmişlerdi.

Merhum Denktaş'ı yalnızlaştırmanın gerektiğini dile getirenlerden, uluslararası hukuk söylemiyle Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını tabutluk gibi göstermeye çalışanlara kadar gırla gidiyordu.

Şayet "Ver kurtul" diyenlerin aklına uysaydık ne mi olurdu?

Ne olacak; bugün Doğu Akdeniz'de bize karşı kurulan çemberi o günden kendi ellerimizle başımıza geçirmiş olurduk.

***

Bugünlerde mahut çemberi tahkim ediyorlar.KKTC Dışişleri Bakanıtevekkeli Washington'daki muhataplarına "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bu silahları bize karşı kullanmaları için mi veriyorsunuz?" diye sormadı.Bu sıradan bir silah satışı eleştirisi değildir.Tablo gayet nettir:, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veüçlüsü, arkalarına ABD'yi alarak Türkiye 'ye karşı "Ortak Eylem Planı" içindedirler.

***