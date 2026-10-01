Fon soruşturması sonucunda maruz kaldığımız süper yatlı, özel jetli, 200 milyonluk lüks otomobilli rezalet, bana 15 yıl önce dercettiğim şu satırları hatırlattı:

"Hem gitgide onlara benziyorlar hem de onlarla kıyasıya 'kavga' ediyorlar! Hiç insan kavga ettiğine bu kadar benzemeye çalışır mı? (...) 'Takva' zannettiğimiz o hâlleri de meğer yoksulluktan ibaretmiş..."

Acaba diyorum...

Bu utanç verici vurguncularla aynı dönemde yaşamaya maruz kalmamızın nedeni, Gazze'de çocukları paramparça edilen annelerin feryatlarına hakkıyla duyarlık göstermememiz mi?

Bundan sebep mi böyle müstekreh bir utanca tanık oluyoruz ya Rabbelâlemin!

***

Çok şükürşehitleri gibi güzel insanlara da tanık olduk,gibi amirallere de.Dün itibarıyla vefatının 7'nci senei devriyesini idrak ettiğimiz,mağduru amiralimiz, Filistin direnişinidirenişinden ayırmamıştı.Hatta bir defasında..."Filistin'de İsrail işgali ve zulmüne direnen gençler, aslında yalnızca vatanlarının değil, aynı zamanda Anadolu'nun da muhafızlarıdır..." demişti.Cumhuriyet değerlerine taraf olduğu kadar emperyalizmle boğuşan tüm milletlerin kavgasında da taraftı.Yani, soykırımcı İsrail'e güzellemeler yapan Fatih Altaylı gibi Atatürk bezirgânlarından değildi.

***