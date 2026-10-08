Hekim ve travma araştırmacısı ünlü düşünür Gabor Mate "Tarih 7 Ekim'de başlamadı..." demişti.

Asla yalnız değildi.

Dün itibarıyla üzerinden tam 3 yıl geçen Aksa Tufanı'nın tarihsel bağlamından koparılmasına İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly başta olmak üzere birçok vicdan sahibi, hakkaniyetli insan da karşı çıkmıştı.

Zira...

Tarihi 7 Ekim sabahından başlatmanın, en hafif tabirle yarım asırdır süren İsrail'in işgal ve zulüm düzenini aklamanın en konforlu yolu olduğunu biliyorlardı.

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Onlarca yıllık işgal ve abluka yok sayılarak tek bir gün üzerinden tarih anlatmak, çatışmanın nedenlerini değil yalnızca sonuçlarını merkeze almaktır.Bu nedenle ünlü dilbilimci filozofde Aksa Tufanı'nı doğuran siyasi ve tarihsel koşullara dikkat çekmişti.Lafı dolaştırmaya hiç gerek yok..., iki milyondan fazla insanın yıllar yılı toplama kamplarına denk koşullarda tutulmasına, dahası, yaşama haklarının gasp edildiğinin görmezden gelinmesine isyanın adıdır.

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