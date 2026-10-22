Fon krizi birçoklarına Berat Albayrak'ın görevinden istifa ederken dile getirdiği "At izi it izine karıştı..." darbımeselini çağrıştırdı.

Söz konusu kakofonide malum bürokrat takımının etkisi ne kadardı bilemem.

Benim bildiğim, konfor alanı bozulan efendiler felaket rahatsızdı.

Zira...

Sayın Berat Albayrak'ın geceli gündüzlü çalıştığını, aylak bürokratları "çat kapı" denetlediğini, "onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım" devrinin bittiğini tee o zaman yazmıştım. (Bu yazıdan 2 yıl 3 ay sonra da mezkûr istifa gerçekleşmişti.)

Şuncağızı artık tartışamayız:

Ekonomi bürokrasisine hâkim, karar alma mekanizması merkezi ve finansal sistem üzerinde yüksek koordinasyon gücüne sahip bir yönetim anlayışı fon yolsuzluğuna müdahale etmekte doğal olarak gecikmezdi.

***

Berat Bey sonrası dönemde malum bürokratların fon örneğinde olduğu üzre maalesef kaptırıp gittikleri ortaya çıktı.Unutmuş olamazsınız:Birileri de işbu dönemitesmiye ederek orda burda gazete köşelerinde bayram etmişti.Şimdi kalkmış fon rezaleti üzerinden rüzgâr yapıyorlar.Ulan siz önce 2019'da enflasyonun tek haneyi gördüğü, cari fazla verildiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının tarihin zirvesine ulaştığı dönemi "irrasyonel ilan" etmekle nasıl biritiraf edin de ondan sonra konuşun.

***

Berat Bey önceki bakanlık döneminde de (2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası ile) müstevlileri de rahatsız edecek şekilde Türkiye'nin enerji politikasını çizmişti.O kadar ki..."Borularla geliriz, istediğimizi yaparız" diyen küresel müstevlilerin hevesleri,vegibi gemilerin Karadeniz'e ve Akdeniz'e inmesiyle kursaklarında kaldı.Kendi mühendislerimizle, kendi jeologlarımızla yapılan o arama ve sondaj operasyonları, bugünkü enerji bağımsızlığının da omurgasıdır.Uzun lafın kısası...Harici ve dahili bilumum bedhahların ellerindeki tüm enstrümanlarla'a yıllar yılı boşuna saldırmadıkları bugün her zamankinden daha iyi anlaşılıyor.