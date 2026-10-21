Netanyahu'nun "Ortadoğu Jeopolitik İttifaklar" haritası, Hitler'in o meşhur "Lebensraum" (yaşam alanı) sapkınlığına ne çok benziyor!

Güvenliği "ötekinin" imhasına bağlayan mahut haritalı strateji sakın ola Netanyahu'yla kaim sanılmasın. Zira bu aynı zamanda bir seçim propagandası.

Demek ki ulusça kan içmeye, Gazze'nin çocukları gibi tüm bölgenin çocuklarını paramparça etmeye aşeriyorlar.

Bölgeyi kalıcı bir cehenneme çevirmeyi kafaya öyle koymuşlar ki...

Maliye Bakanları Bezalel Smotrich gündüz gözüyle Sina'yı, Lübnan'ı, Gazze'yi yutmaktan bahsedebiliyor.

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ve İran engel olmasa soykırımcı Netanyahu,'in "The Great Dictator" (Büyük Diktatör) filminin o ikonik sahnesinde olduğu gibi bölgeyle oynayacak!Malumunuz, engellerden birini ekarte etmek için ABD'yi'a saldırttı ama aynı tarifeyi Türkiye'ye (en azından şimdilik) uygulayamıyor.Belki de birileri o sahnenin finalinde olduğu gibi balonun patlamasından çekiniyordur, bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: İsrail er veya geç Türkiye'ye ya saldıracak ya da saldırmaya değmeyecek kadar güçten düşürmek için küresel siyonizmin tüm imkânlarını seferber edecektir.Eski İsrail Başbakanı, Şubat 2026'da Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı'nda Türkiye'yi tevekkelitesmiye etmemişti.

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