Fon krizi, İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi nümayişler eşliğinde "siyasi" lakırdısıyla boğuntuya getirilmedi.

Tam aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağını ilk günden ortaya koydu.

Nitekim yüzlerce kişi hakkında işlem yapıldı.

Portföy ve fon yöneticileri, şirket sahipleri ve bazı eski kamu bürokratları hakkında adli kontrol ve mal varlığı tedbirleri uygulandı.

Kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, bakılmayacak. En azından gidişat böyle.

Son verilere göre 120 kişi tutuklandı.

Bunların arasında SPK Başkanı da var, eski AK Parti milletvekili de.

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Hâl böyleyken, her gün kendilerine ait kırk kanaldan çatallı dilleriyle yayın yapan FETÖ'cülere soracak olursanız, bir şey yapılmıyor, hukuk işlemiyor.Hukukun işlemesi için ne yapılsın isteniyor acaba?Devri saadetlerindeki gibi sahte ve manipüle edilmiş delillerin devreye sokulması, bilgisayar ve telefonlara suç unsuru niteliğinde veriler yerleştirilmesi; hülasa, yargının suçla mücadele eden bir mekanizma olmaktan çıkarılıp tasfiye aracına dönüştürülmesi mi gerekiyor?Yanlış anlaşılmasın, muhalif güruh bunların ağzına bakmasaydı, şart olsun adlarını bile anmazdım.Ne yazık kihangi argümanları ürettiyse, muhalif güruh çok geçmeden aynen terennüm ediyor.

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Hayır, fon soygunu gibi bir dertleri yok. Tek dertleri, kendilerini tasfiye eden'dan intikam almak.Sadece fon değil; trafik kazasından orman yangınlarına, depremden sele kadar ne varsa araçsallaştırmak için kırk takla atıyorlar.Bir detakıntıları var.Artık nasıl koyduysa, oyunlarını nasıl bozduysa (hayli zamandır aktif siyasette olmadığı hâlde) takıntıları azalacağına daha da artıyor.Hiç değişmeyen "zikirleri" de matinesuare "memleket battı" lakırdısı.Aynı propagandanın milyonda biri herhangi bir bankaya yapılsa, o banka anında batar diyeyim de, nasıl birmalul olduklarını varın siz hesap edin."Kış kışlığını, puşt puştluğunu yapacak" misali'yü anlıyorum da, muhalif güruh ne yapmaya çalışıyor anlayan var mı?