Bakmayın siz bunların Mustafa Sarıgül'den fellik fellik kaçtıklarına...

Bugün bir kamuoyu araştırması yapılsın, Sarıgül'ün Erdoğan'ın çok önünde oy alacağını gösteren güvendikleri bir anket ortaya çıksın, bunlar ossaat kaçtıklarının peşine düşmezlerse ben bir şey bilmiyorum.

Erdoğan nefretinin öyle esiri olmuşlar ki...

Sarıgül hakkında gündeme gelen kara para aklama, yolsuzluk, rüşvet ve çok ağır cinsel saldırı ve istismar iddialarının hiçbirini umursamazlar.

Yeter ki Erdoğan'a karşı kazanma ihtimali söz konusu olsun, gerisi "teferruattan" ibaret kalır.

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"Teferruat" ne ki! Sonuç itibarıyla yok saymak değil, önemsiz görmektir.Bunlar umursamazlıktan öteye geçerler; gündüz gözüyle yok sayıp inkâr ederlerdi.Nasıl mı?Milyonlarca euroluk para transferleri, şirketler üzerinden kara para aklama faaliyetleri, imar işlemleriyle bağlantılı rüşvet iddiaları...Cinsel tacizde bulunduğu eski korumasına susması için para verdiğinin bizzat koruması tarafından dile getirilmesi ve kimi lise öğrencisi gençlere yönelik cinsel istismar iddiaları...Hülasa...Bazı belediye çalışanlarını makamına çağırıp kendisine masaj yapmaya zorladığından tutun da Ankara'daki kuaförü hakkında cinsel istismar/taciz iddiasıyla bağlantılı adli işlem yapıldığı haberlerine kadar ne varsaaddederek yok hükmünde sayarlardı.

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hakkındaki "Şüyuu vukuundan beter" çapındaki iddiaların birçoğu bilinmiyor değildi.En azından eski CHP genel başkanı merhum"yolsuzlukları" kürsülerden haykırarak dile getirmişti.Diğer iddiaları da bilenler biliyordu diyeyim de varın gerisini siz hesap edin.Bütün bu bilmelere rağmen ne mi oldu?Ne olacak; 1999'da yüzde 38 ile Şişli Belediye Başkanı seçildikten sonra "kendini öyle gerçekleştirdi ki" oyunu 2004'te yüzde 65'e çıkardı...Baykal bunu CHP'den atınca gitti DSP'den 2009'da aday oldu ve yüzde 56 gibi müthiş bir oy kazandı. Ki CHP'nin adayı ancak yüzde 17 oy alabilmişti.Daha sonra (2014'te) CHP'nin İBB Başkan adayı oldu ve yüzde 40 oy aldı. Ki bir önceki İBB seçiminde (2009)yüzde 36 oy almıştı.Dikkat isterim:Adı lazım değil bilumum "muhalif" partilerle birlikte'nu destekleyen, Sarıgül'ün karşısında Sırrı Süreyya Önder'le yer almış, yüzde 5 gibi hiç de azımsanmayacak oy almıştı.Demem o ki...Sarıgül'ün Erdoğan'a karşı kazanacağına inansalar tüm iddiaları siyasi ilan edipdiye kitap bile yazarlardı.Çünkü bunlarda o cevher var.