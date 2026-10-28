Geçen gün Tahran'da Suudi Arabistan, Türkiye, İran ve Pakistan'ın aynı güvenlik masasında buluşması Mekke İttifakı'nı hedefinden saptırmak isteyen şer odaklarına okkalı tokat mesabesindeydi.

Ne ki "Ortadoğu NATO'su kuruluyor" diye coşmanın da âlemi yok. Her şeyden evvel ortada bağlayıcı bir ortak savunma yok.

Önemli olan şudur:

Ortadoğu güvenliğinin dış güçlerin tekelinden çıkıp bölge aktörlerinin şekillendirdiği çok merkezli bir yapıya evrilme emareleri hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde belirdi.

Bu merkezi yapıda...

İran enerji ve jeopolitik ortak, Suudi Arabistan mali tedarikçi, Pakistan stratejik müttefik, Türkiye ise Asya-Avrupa koridorunun kilididir.

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Suudi Arabistan'ın bölgesel aktörlerle ilişkilerini çeşitlendirmesinde, 2023'te İran- Suudi Arabistan normalleşmesine aracılık eden'in etkisi elbette inkâr edilemez.Lakin mezkûr "aracılığın" sonuç vermesi ve bu sonucun ittifaka dönüşerek kalıcı hâle gelmesi için Türkiye'nin tavrı hayati önemi haizdir. Mekke İttifakı 'nın "İran'a karşı", dahası "İsrail'e alan açmak" için kurulduğunu iddia edenlerin,'ı zerre miskali tanımadığını daha önce bu köşecikte dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım.Şükür ki şükürne demek istediğimi tastamam dermeyan etti.

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Sayın Erdoğan'ı karalamak için muhafazakâr mahallede matine-suare laga luga edende şuncağızı hatırlatmak isterim:Cumhurbaşkanımız, küresel siyonistlerin Müslümanlar arasında mezhep savaşı çıkartmak için nasıl aşerdiğini hepinizden iyi bilir.Tevekkeli "Benim Sünnilik diye bir dinim yoktur, benim Şiilik diye de bir dinim yoktur. Benim dinim, din-i mübin olan İslam'dır" dememiştir.İsrail'in eski başbakanı'in "Türkiye yeni İran'dır" sözünün ne anlama geldiğinin de alabildiğine farkında olduğunu, Mekke İttifakı ile bir tampon inşa ederek göstermiştir.Kulak verin sözüme lütfen:Sabah akşam çatallı dillerinizle gönüllerdeki yerini sarsmaya çalıştığınız Erdoğan'ın mezhepler üstü duruşu olmasaydı...Mekke İttifakı'nı hedeflerinden saptırarak mezhepçilik bataklığına gömmek isteyenlerin tezgâhlarına ağır darbe indiren Tahran'daki o zirve söz konusu bile olmazdı.Agâh olun.